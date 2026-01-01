El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se prepara para un inicio de año con importantes recuperaciones dentro de la plantilla. Tras varias bajas que han condicionado al equipo en la primera mitad de la temporada, el técnico alemán verá cómo hasta cinco jugadores clave vuelven a estar disponibles a lo largo de este mes.

El club, que aún estudia la posibilidad de fichar un sustituto para Christensen en este mercado invernal, mantiene la cautela. Ni Deco ni Flick están completamente convencidos por las opciones externas y consideran que la plantilla actual puede afrontar lo que queda de temporada.

Entre los regresos más esperados está Ronald Araujo, quien ya se entrena con el grupo tras superar los problemas físicos y anímicos que le obligaron a detenerse a finales de noviembre. Su vuelta podría darse en el derbi frente al Espanyol o, en caso contrario, durante la Supercopa.

Otro refuerzo interno de gran valor será Gavi, quien avanza en la recuperación tras una operación de menisco sufrida en septiembre. Aunque no se espera que juegue de inmediato, se prevé que se incorpore a los entrenamientos en enero y regrese a la competición en febrero.

Pedri y Jules Koundé también se entrenan con normalidad y estarán disponibles para el derbi, después de pequeñas molestias que no fueron graves. El caso de Dani Olmo, lesionado de luxación de hombro, es más incierto y su participación dependerá de cómo evolucione en los próximos días.

Con estas recuperaciones, Flick refuerza su plantilla “desde dentro”, sin necesidad de movimientos en el mercado, y se prepara para afrontar la recta final de la temporada con las piezas clave a pleno rendimiento.