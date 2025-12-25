El caso de Jeffrey Epstein, el notorio pederasta, sigue generando controversia y atención mediática. Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos recibió del FBI y de una fiscalía de Nueva York aproximadamente un millón de documentos adicionales que se consideran clave para desentrañar los detalles de este escabroso caso.

Los representantes del Departamento de Justicia han asegurado que cuentan con un equipo de abogados dedicados a analizar y modificar legalmente los documentos para proteger a las víctimas involucradas. En un mensaje compartido en su perfil de la red social X, aclararon: «Contamos con abogados que trabajan sin descanso que revisan y realizan las modificaciones legalmente necesarias para proteger a las víctimas, y publicaremos los documentos lo antes posible. Debido al gran volumen de material, este proceso puede tardar unas semanas más».

El Congreso de Estados Unidos aprobó una ley el pasado noviembre que obligaba a la Administración de Donald Trump a publicar toda la documentación no clasificada relacionada con el caso Epstein antes del 19 de diciembre. Sin embargo, durante esa fecha, el Departamento de Justicia solo pudo hacer pública una fracción de los archivos, que incluía imágenes del expresidente Bill Clinton junto a Epstein. La administración justificó esta decisión alegando que la cantidad de información era demasiado amplia para ser revisada en el tiempo estipulado.

Esta situación generó críticas no solo de miembros de la oposición demócrata, sino también de las víctimas del escándalo, que expresaron su frustración ante la falta de transparencia y el manejo inadecuado de la información. En la nueva tanda de documentos que se hizo pública, también se repite de manera notable el nombre de Donald Trump, quien se ha visto vinculado al caso por haber viajado en varias ocasiones en el avión privado de Epstein.

Según los registros más recientes, Trump habría volado al menos ocho veces en dicho avión, aunque hasta el momento no existen pruebas concretas que lo vinculen a la participación en los delitos sexuales de Epstein. Esta conexión ha levantado suspicacias y ha renovado el interés en torno a su relación con el magnate financiero.

Si bien Trump tuvo una amistad con Epstein hasta el año 2004, mucho antes de que se hicieran las acusaciones de prostitución de menores en su contra, ha tratado de mantener distancia de la situación. Inicialmente, no mostró apoyo en la publicación de los documentos, pero tuvo que cambiar de opinión y respaldar la ley en respuesta al fuerte apoyo que recibió en el Congreso.

La difusión de los documentos hasta el momento ha estado marcada por la censura. Esto ha reprochado a algunos senadores republicanos, quienes consideran que esta falta de transparencia es más bien un intento de ocultar información sensible relacionada con figuras prominentes. El escándalo de Epstein sigue siendo un tema delicado, especialmente ante la cercanía de las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán en 2026.

A medida que el Departamento de Justicia continúa la revisión de los documentos, el clima político se vuelve cada vez más tenso. La presión para revelar toda la información es creciente, tanto de los medios como del público, que demanda una mayor claridad sobre los vínculos de los personajes involucrados y el alcance de los crímenes cometidos. La atención hacia este caso no solo busca justicia para las víctimas, sino que también se convierte en un instrumento de debate político que podría tener repercusiones en el futuro electoral.