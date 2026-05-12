Teherán exige la aceptación de su plan de 14 puntos mientras el expresidente estadounidense ordena evaluar la vuelta de escoltas navales al estrecho de Ormuz.

TEHERÁN / WASHINGTON – La frágil estabilidad en Oriente Próximo se asoma al abismo. El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha lanzado una advertencia directa a la Casa Blanca: o se acepta la propuesta de paz de la República Islámica o las fuerzas armadas están listas para dar una «lección» histórica. Este órdago llega apenas horas después de que Donald Trump calificara el actual alto el fuego como moribundo.

El «Plan de 14 puntos» y la respuesta de Trump

Irán ha dejado claro que no hay margen de negociación fuera de su hoja de ruta. «No hay otra alternativa más que aceptar los derechos del pueblo iraní expuestos en la propuesta de 14 puntos», afirmó Qalibaf, añadiendo con tono críptico que, en caso de agresión, los enemigos «se llevarán una sorpresa».

La respuesta desde EE. UU. no se ha hecho esperar:

Estado Crítico: Trump declaró que el cese de hostilidades está en «estado crítico».

Trump declaró que el cese de hostilidades está en «estado crítico». Escoltas Navales: El Pentágono evalúa reanudar la protección militar de petroleros en el estrecho de Ormuz , el principal punto de estrangulamiento del crudo mundial.

El Pentágono evalúa reanudar la protección militar de petroleros en el , el principal punto de estrangulamiento del crudo mundial. Retórica de Victoria: Trump ha prometido una «victoria total» en caso de que el conflicto escale a una guerra abierta.

Impacto inmediato en los mercados

La incertidumbre ha sacudido los cimientos de la economía global, que ya mostraba signos de debilidad ante la parálisis del comercio en la región:

Petróleo: Los precios han experimentado una subida abrupta ante el temor de un cierre total de Ormuz. Bolsas: Wall Street y las plazas europeas operan con indecisión y volatilidad ante la falta de un acuerdo duradero.

El frente libanés: Israel intensifica los ataques

Mientras Teherán y Washington intercambian amenazas, la realidad sobre el terreno sigue siendo violenta. El Ejército de Israel anunció este martes una nueva ofensiva contra el grupo chií Hizbulá en la ciudad de Sahmer, al sureste del Líbano.

Las continuas violaciones del alto el fuego en la frontera sur del Líbano y los bombardeos cerca de la frontera subrayan que, aunque existe un papel técnico de tregua, la guerra nunca llegó a detenerse por completo.

Un quinto año de inestabilidad

Con la invasión de Rusia en Ucrania cumpliendo cinco años y Oriente Próximo al borde de un incendio regional, la geopolítica mundial enfrenta su momento más oscuro desde el inicio de la década. La economía de Irán, asfixiada por las sanciones y el esfuerzo bélico, parece haber llegado a un punto de no retorno donde la única salida, según sus líderes, es el reconocimiento total de sus demandas.