La dimisión de la responsable de Vivienda, Miatta Fahnbulleh, eleva la presión sobre el Primer Ministro, quien se niega a dimitir para evitar «el caos» económico tras el desastre de las elecciones locales.

LONDRES – El número 10 de Downing Street vive horas críticas. El primer ministro británico, Keir Starmer, ha optado por el enrocamiento ante una insurgencia interna que amenaza con desmoronar su Gobierno. Tras los devastadores resultados de las elecciones locales del pasado 7 de mayo, el clamor por su salida ha pasado de ser un murmullo a un grito coordinado de 78 diputados laboristas y figuras de su propio gabinete.

Una mañana de renuncias y retos

La tensión estalló minutos antes de la reunión del gabinete de este martes. Miatta Fahnbulleh, responsable de Vivienda, Comunidades y Gobierno Local, presentó su renuncia inmediata con un mensaje demoledor: instó a Starmer a «hacer lo correcto por el país» y abandonar el cargo.

Pese al golpe, Starmer se mostró desafiante durante la reunión con sus ministros:

Aceptación de culpa: Reconoció que los resultados fueron «muy duros», pero asumió la responsabilidad de liderar el cambio.

Reconoció que los resultados fueron «muy duros», pero asumió la responsabilidad de liderar el cambio. Advertencia económica: Argumentó que su salida sumiría al Reino Unido en la inestabilidad, con un «coste económico claro para las familias».

Argumentó que su salida sumiría al Reino Unido en la inestabilidad, con un «coste económico claro para las familias». Desafío al partido: Recordó que el mecanismo oficial para impugnar su liderazgo aún no se ha activado.

La aritmética del poder: ¿Cuán cerca está la caída?

A diferencia de la agilidad de los conservadores para deponer líderes, las reglas del Partido Laborista son un laberinto diseñado para la supervivencia del jefe.

Requisito para primarias Estado actual 81 diputados (20% del grupo parlamentario) 78 diputados han pedido su dimisión. Candidato alternativo Ninguno se ha postulado formalmente todavía. Apoyo de sindicatos y afiliados El proceso final depende de 250.000 militantes.

Actualmente, Starmer se encuentra a solo tres firmas de enfrentarse a una moción de censura interna que podría forzar unas primarias.

El «Efecto Pinza»: Reform UK y los Verdes

El nerviosismo laborista no es infundado. Según un análisis de Sky News, si los resultados locales se trasladaran a unas generales:

Reform UK (Nigel Farage): Rozaría la mayoría absoluta, pudiendo gobernar con los conservadores.

Rozaría la mayoría absoluta, pudiendo gobernar con los conservadores. Partido Verde: Arrebataría votos clave por la izquierda.

Arrebataría votos clave por la izquierda. El fin del duopolio: El sistema tradicional laborista-conservador quedaría herido de muerte, siendo los laboristas los más perjudicados por la fuga de votantes en zonas industriales.

Los «Tiburones» a la espera

Aunque nadie ha dado el paso definitivo, tres nombres dominan las quinielas para la sucesión:

Wes Streeting (Sanidad): El favorito del ala centrista. Angela Rayner (Ex viceprimera ministra): Referente del ala izquierda dentro del Parlamento. Andy Burnham (Alcalde de Manchester): Gran favorito de las bases, pero con el impedimento legal de no tener un escaño en el Parlamento.

El escenario: Starmer sobrevive, por ahora, gracias a la falta de una alternativa clara y a las rígidas normas de su partido. Sin embargo, con los «tiburones» nadando en círculos y la cifra de rebeldes aumentando cada hora, su autoridad parece ser más nominal que real.