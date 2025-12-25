Tras el histórico mensaje de Nochebuena de Felipe VI, las reacciones políticas no se han hecho esperar esta mañana de Navidad. En un contexto marcado por la conmemoración del 50.º aniversario de la Transición, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido una de las voces más activas al situar las palabras del monarca como la brújula «política y moral» necesaria para el país.

Ayuso y el «Proyecto Compartido»

A través de sus redes sociales, la presidenta madrileña ha querido amplificar los pasajes más profundos del discurso, centrándose en la fragilidad de la convivencia:

• La cita clave: «España ha progresado cuando hemos sabido encontrar objetivos que compartir. Y la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia».

• Lectura política: Con esta selección, Ayuso refuerza su discurso de defensa de la unidad nacional. Al destacar que la convivencia «no es un legado imperecedero», la presidenta conecta la advertencia del Rey con su crítica habitual a los pactos territoriales que, a su juicio, fragmentan el proyecto común de España.

Reacciones en el espectro político

Aunque la mañana del 25 de diciembre suele ser de tregua institucional, las primeras valoraciones dibujan el tablero político para 2026:

• Partido Popular (PP): Desde la dirección nacional se ha aplaudido el enfoque «realista» del Rey sobre los problemas de los jóvenes (vivienda y coste de la vida) y su defensa cerrada del espíritu de la Transición de 1975 frente a la «polarización».

• PSOE: Los socialistas han destacado el llamamiento del monarca a la «ejemplaridad» y al multilateralismo europeo, coincidiendo con la visión del Gobierno de Sánchez sobre el papel de España en una Europa fuerte frente a los populismos.

• Vox y sectores críticos: Mientras Vox ha centrado su atención en el recordatorio del Rey sobre la unidad de España, otros sectores (como Sumar o fuerzas nacionalistas) han echado en falta una alusión más directa a la renovación de las instituciones o una visión más plurinacional del Estado.

El balance de un año convulso

El discurso llega en un momento de máxima tensión parlamentaria y tras un reciente vuelco electoral en Extremadura, que ha alterado el mapa de poder regional en España. Las referencias de Felipe VI a la «generosidad» y al «diálogo» han sido interpretadas por muchos analistas como un mensaje directo a la clase política para rebajar el tono de cara al nuevo año legislativo.

¿Qué esperar de los discursos autonómicos?

Tras las palabras del Rey, los ciudadanos esperan ahora los mensajes de fin de año de sus respectivos presidentes autonómicos (habitualmente emitidos entre el 30 y 31 de diciembre), donde se espera que líderes como Juanma Moreno (Andalucía) o Pere Aragonès (Cataluña) aterricen el mensaje de convivencia en sus contextos territoriales específicos.