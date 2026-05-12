El anuncio de la Oficina Anticorrupción contra Andriy Yermak coincide con el fin de una tregua de tres días mediada por EE. UU. y un recrudecimiento de los ataques rusos.

KIEV – En un momento de extrema sensibilidad política y militar, las autoridades de control de Ucrania han puesto en la mira al círculo más cercano del poder. La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAP) identificaron formalmente a Andriy Yermak, exjefe de gabinete del presidente Volodimir Zelenski, como sospechoso oficial en una investigación por corrupción y lavado de dinero.

Los detalles del caso

Según el informe presentado por las agencias a última hora del lunes, Yermak está vinculado a una presunta trama financiera que involucra:

Monto investigado: 460 millones de grivnas (aproximadamente 10,5 millones de dólares ).

460 millones de grivnas (aproximadamente ). Cargo: Lavado de activos.

Lavado de activos. Contexto: Este señalamiento se produce en el marco de los esfuerzos de Ucrania por demostrar transparencia ante sus aliados occidentales, en una lucha interna contra la corrupción que corre en paralelo a la guerra en el frente.

Tensión bélica: El fin de la tregua

El anuncio judicial ha coincidido con el vencimiento de un alto el fuego de tres días mediado por Estados Unidos. Si bien la pausa logró reducir la intensidad de los combates, no detuvo las hostilidades por completo.

Pese a que el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, expresó la disposición de Kiev para extender la pausa humanitaria, la respuesta de Moscú fue contundente:

Ataque masivo: Rusia lanzó más de 200 drones durante la noche del lunes. Objetivos: La infraestructura civil fue el blanco principal de la ofensiva. Víctimas: Se confirmó la muerte de al menos una persona y seis heridos.

«Las dictaduras se están uniendo, Ucrania solo es el principio», había declarado Yermak anteriormente en entrevistas, defendiendo la postura de resistencia del país ante la invasión rusa, que ya se adentra en su quinto año sin una resolución diplomática a la vista.

Un escenario complejo

La imputación de una figura del peso de Yermak supone un desafío comunicativo para la administración Zelenski, que intenta mantener la cohesión nacional mientras gestiona las crecientes presiones de las instituciones anticorrupción y el asedio ininterrumpido de las fuerzas del Kremlin.