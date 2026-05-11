Una ciudadana francesa y un estadounidense han dado positivo tras ser repatriados desde las Islas Canarias. Las autoridades galas no descartan endurecer las medidas de aislamiento ante el empeoramiento de la paciente ingresada en París.

PARÍS / WASHINGTON – La preocupación por el brote de hantavirus detectado en Canarias se ha internacionalizado este lunes tras la confirmación de los primeros diagnósticos positivos en personas evacuadas desde Tenerife hacia Francia y Estados Unidos.

Empeora la paciente francesa

La ministra de Sanidad de Francia, Stéphanie Rist, confirmó hoy en una entrevista para France Info que una de las ciudadanas repatriadas ha dado positivo por hantavirus. La mujer comenzó a manifestar síntomas el domingo, durante el vuelo sanitario que aterrizó en el aeropuerto de Le Bourget.

Según la ministra, el estado de salud de la paciente «ha empeorado durante esta noche». Junto a ella fueron evacuados otros cuatro ciudadanos franceses que, aunque han dado negativo en las pruebas iniciales, permanecerán bajo vigilancia estricta.

«Estas personas estarán hospitalizadas un mínimo de 15 días, pero el Gobierno tiene la potestad de endurecer estos periodos de aislamiento según evolucione la situación», declaró Rist, amparándose en un decreto firmado por el primer ministro, Sébastian Lecornu.

Situación en Estados Unidos

De forma simultánea, el Departamento de Salud de EE. UU. informó que, de los 17 estadounidenses repatriados desde el archipiélago canario, uno ha dado positivo en la prueba PCR y otro presenta síntomas leves compatibles con el virus.

Ambos pacientes están siendo trasladados en aviones equipados con unidades de biocontención hacia el Centro Regional para el Tratamiento de Patógenos Especiales Emergentes (RESPTC) en Nebraska, una instalación de alta seguridad para el manejo de enfermedades infecciosas.

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Las autoridades sanitarias están siguiendo el rastro del virus más allá de las fronteras españolas: