MADRID.— El rey Felipe VI preside este jueves el acto solemne de apertura del año judicial en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en un ambiente marcado por la fuerte marejada política y la tirantez entre el Poder Judicial y el Gobierno de España. Al encuentro acuden las principales autoridades del Estado, encabezadas por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, la alta magistratura y líderes de la oposición como Alberto Núñez Feijóo.

Lee tambien: El Tribunal Supremo paraliza cautelarmente los efectos censales de la ‘ley de nietos’

El arranque del curso judicial coincide con un nuevo pico de fricción motivado por las recientes resoluciones del Supremo sobre el censo electoral derivado de la ley de nietos y las investigaciones judiciales sobre la crisis migratoria de Ceuta.

Los focos de fricción entre el Ejecutivo y los tribunales

Lee tambien: La fiscal jefa de Ceuta advierte de «casi una agresión sexual al día» tras la crisis migratoria: «Es un hito sin precedentes»

El acto institucional estará condicionado por varios frentes abiertos que han intensificado el cruce de reproches institucionales: