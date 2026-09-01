Se informa, con datos procedentes de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), del resultado de la nueva edición del sorteo celebrado el martes 1 de septiembre de 2026. La comunicación de los números extraídos se ofrece conforme a la información facilitada por la entidad responsable del juego.

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Se recuerda que la ONCE es la organismo operador que gestiona estos productos; en paralelo, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) administra otros juegos de ámbito estatal.

Super 11: 02, 03, 15, 19, 21, 26, 33, 38, 39, 43, 57, 58, 59, 61, 66, 71, 76, 77, 79, 84

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Triplex de la ONCE: 868

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

Super 11

Se indica que la combinación listada corresponde al Super 11 del último sorteo del día (17:00) del martes 1 de septiembre de 2026. Los resultados podrán ser verificados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje de los premios queda establecido en tres meses desde la fecha del sorteo, contándose de forma natural.

Triplex de la ONCE

Se comunica que el número 868 corresponde al Triplex de la ONCE del último sorteo del día (17:00) del martes 1 de septiembre de 2026. Se recomienda la comprobación de los billetes en los puntos de venta autorizados y en la web de JuegosONCE dentro del plazo de canje indicado.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se describe de forma general que cada producto dispone de su propia mecánica: el Super 11 se organiza mediante la extracción de una combinación de números, y el Triplex se determina a partir de un número de tres cifras. Las modalidades de apuesta y el coste del boleto se disponen por la entidad gestora y se deberán consultar en la normativa y en los canales oficiales de la ONCE para conocer valores y opciones vigentes.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se informa que los premios podrán ser cobrados en los canales habilitados por la ONCE dentro del plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Las obligaciones fiscales se atenderán conforme a la normativa vigente; se señala la existencia de un umbral exento determinado por la Agencia Tributaria, por encima del cual podrán aplicarse retenciones o tributos correspondientes.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se recuerda que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) gestiona el catálogo de productos y sorteos que anuncia públicamente; la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) actúa como ente gestor de otros juegos oficiales. La periodicidad de cada sorteo y la regulación aplicable se encuentran detalladas en los canales oficiales de la ONCE.

Verificación oficial

Se recomienda la comprobación de los resultados en la fuente oficial. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Finalmente, los premios deben comprobarse en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE dentro del plazo de canje de tres meses desde la fecha del sorteo.

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