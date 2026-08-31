La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado la nueva edición del sorteo de La Primitiva correspondiente al lunes 31 de agosto de 2026. Los datos oficiales han sido facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen a continuación con carácter informativo. La presente comunicación tiene por objeto ofrecer la combinación extraída y la información práctica asociada al escrutinio y al procedimiento administrativo de cobro.

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La extracción se ha registrado en la fecha indicada y los resultados han sido comunicados por los canales oficiales de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora: 05, 17, 20, 23, 31, 41

Número complementario: 30

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Reintegro: 1

Joker: 9659495

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Especial: 6 aciertos más reintegro (6 + reintegro).

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: devolución del importe de la apuesta en correspondencia con el dígito del reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Primitiva se juega seleccionando seis números del 1 al 49. Habitualmente los sorteos se celebran los jueves y los sábados; no obstante, en esta ocasión la extracción se ha realizado el lunes 31 de agosto de 2026, según consta en la comunicación oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro por combinación. Se ofrece asimismo la posibilidad de añadir la modalidad Joker, cuyo número asociado en este sorteo es el 9659495.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser reclamados dentro del plazo de 90 días naturales contados desde la celebración del sorteo. El cobro se podrá efectuar conforme a los procedimientos habilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y por las entidades colaboradoras autorizadas. Sobre los premios se aplicarán las retenciones y gravámenes previstos por la normativa fiscal vigente; se recuerda la existencia del umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo es organizado y regulado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La periodicidad ordinaria de La Primitiva es de dos extracciones semanales (jueves y sábados), salvo convocatorias y disposiciones excepcionales comunicadas por la entidad gestora.

Verificación oficial

La verificación de los resultados deberá realizarse siempre en las fuentes oficiales. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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