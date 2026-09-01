Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo de Euromillones correspondiente al martes 1 de septiembre de 2026. La información se publica a partir del acta oficial del sorteo, cuyo registro se encuentra disponible en la fuente citada. Se recuerda que otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan sorteos distintos a los aquí referidos.

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Se comunica que a continuación se detallan la combinación ganadora y los elementos complementarios sorteados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) en la fecha indicada.

Combinación ganadora: 02, 10, 23, 37, 47 — Números Estrella: 03, 05 — El Millón: FQK28589

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

Se informa que Euromillones cuenta con trece categorías de premios que se determinan por la combinación de aciertos entre los cinco números principales y las dos Estrellas. A continuación se relacionan las categorías por patrón de aciertos:

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5 números + 2 Estrellas (5+2)

5 números + 1 Estrella (5+1)

5 números + 0 Estrellas (5+0)

4 números + 2 Estrellas (4+2)

4 números + 1 Estrella (4+1)

3 números + 2 Estrellas (3+2)

4 números + 0 Estrellas (4+0)

2 números + 2 Estrellas (2+2)

3 números + 1 Estrella (3+1)

3 números + 0 Estrellas (3+0)

1 número + 2 Estrellas (1+2)

2 números + 1 Estrella (2+1)

2 números + 0 Estrellas (2+0)

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que Euromillones exige la selección de cinco números entre el 1 y el 50 y dos Números Estrella entre el 1 y el 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. En España se establece el coste de la apuesta sencilla en 2,50 € y se dispone de una opción adicional de 1 € para participar en El Millón, sorteo que asigna un premio fijo de 1.000.000 € a un código alfanumérico asignado a los boletos jugados en España. Se indica que el bote mínimo garantizado queda fijado en 17 millones de euros.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se recuerda que los premios deben reclamarse conforme al procedimiento administrativo establecido por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). El plazo para la presentación y cobro de los premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los importes estarán sujetos a retención según la normativa fiscal vigente; existe un umbral exento establecido por la Agencia Tributaria que se aplica conforme a la legislación aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se informa que Euromillones se gestiona por la entidad competente en coordinación con los organismos participantes en los países adheridos al juego. En España la gestión y la información oficial se facilita por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), mientras que otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), desarrollan actividades de juego propias.

Verificación oficial

La verificación de los resultados y la información oficial debe consultarse en la fuente primaria. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Se advierte que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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