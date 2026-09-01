Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Bonoloto correspondiente al martes 1 de septiembre de 2026. Los resultados que a continuación se recogen han sido comunicados por el operador oficial y se ofrecen con carácter informativo.

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El escrutinio y la determinación de las categorías se han realizado conforme a las normas de explotación vigentes. Se recuerda que la fuente oficial de los datos es la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que cualquier discrepancia deberá ser consultada en dicha fuente.

Combinación ganadora — Bonoloto (martes 1 de septiembre de 2026)

Combinación: 18, 34, 35, 40, 41, 43

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Complementario: 22

Reintegro: 9

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establece la siguiente clasificación de premios para la Bonoloto en función del escrutinio oficial:

1ª categoría: acertantes de 6 números.

2ª categoría: acertantes de 5 números más el complementario.

3ª categoría: acertantes de 5 números.

4ª categoría: acertantes de 4 números.

5ª categoría: acertantes de 3 números.

Reintegro: devolución del importe del boleto al coincidir el último dígito con el reintegro.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Bonoloto requiere la selección de 6 números entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran de lunes a viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por columna. Se podrán realizar apuestas múltiples y combinadas conforme a las opciones ofrecidas por la explotación del juego.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán cobrarse en los puntos de venta autorizados por importes de hasta 2.000 euros; los importes superiores deberán ser gestionados en las entidades colaboradoras habilitadas por la SELAE. El plazo de caducidad para efectuar el cobro se fija en 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se aplicarán retenciones fiscales conforme a la normativa vigente y al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

El sorteo se integra en la programación regular de juegos gestionados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La Bonoloto se celebra de forma periódica de lunes a viernes, sujetándose a la regulación y control administrativo correspondientes.

Verificación oficial

Para la comprobación definitiva de los resultados deberá consultarse la comunicación oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)

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