La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los resultados del sorteo de Bonoloto celebrado el jueves 3 de septiembre de 2026. Se informa que se ha procedido a la publicación oficial de la combinación ganadora correspondiente a la nueva edición del sorteo diario.

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Los datos del sorteo han sido recogidos de la comunicación oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen a continuación con carácter informativo y administrativo.

Combinación ganadora — Bonoloto (jueves 3 de septiembre de 2026)

07, 13, 27, 29, 37, 39

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Número complementario: 10

Reintegro: 2

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se comunica que las categorías de premios se estructuran en las siguientes modalidades: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª categoría (5 aciertos más el número complementario), 3ª categoría (5 aciertos), 4ª categoría (4 aciertos), 5ª categoría (3 aciertos) y reintegro. El escrutinio se realiza conforme a los procedimientos establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para Bonoloto.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

El juego de Bonoloto se desarrolla mediante la selección de seis números comprendidos entre el 1 y el 49. Los sorteos se celebran de lunes a viernes. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por combinación. Se permite efectuar apuestas múltiples y combinadas conforme a las opciones registradas por la SELAE en el momento de la compra.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se especifica que los premios hasta 2.000 € pueden ser cobrados en los puntos de venta autorizados; los importes superiores deberán gestionarse a través de las entidades colaboradoras designadas por la SELAE. El plazo máximo para solicitar el cobro de los premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Los premios estarán sujetos a las retenciones y obligaciones fiscales vigentes; se recuerda consultar el umbral exento Agencia Tributaria aplicable en cada ejercicio fiscal.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). En el ámbito de los juegos de ámbito nacional existen otros operadores, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que gestionan sorteos con normativa y calendario propios. Los sorteos de Bonoloto se celebran de forma regular, con periodicidad diaria entre semana según el calendario oficial de la SELAE.

Verificación oficial

Los resultados han sido obtenidos de la comunicación pública de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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