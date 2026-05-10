La ONCE celebra este domingo 10 de mayo de 2026 una nueva jornada de sorteos con el Sueldazo del Fin de Semana y el Super 11. Ambos juegos reúnen cada domingo a miles de participantes que buscan comprobar sus números premiados y conocer si su cupón o apuesta ha resultado agraciado.

El Sueldazo del Fin de Semana se celebra sábados y domingos a las 21:25 horas. Por su parte, el Super 11 tiene cinco sorteos diarios, a las 10:00, 12:00, 14:00, 17:00 y 21:15 horas, según la información oficial de JuegosONCE.

Resultado del Sueldazo de la ONCE de hoy, domingo 10 de mayo de 2026

El número premiado del Sueldazo de la ONCE del domingo 10 de mayo de 2026 es:

Número: XXXXX

Serie: XXX

Premios adicionales:

Número: XXXXX | Serie: XXX

Número: XXXXX | Serie: XXX

Número: XXXXX | Serie: XXX

Número: XXXXX | Serie: XXX

* Resultado pendiente de publicación oficial.

Resultados del Super 11 de hoy, domingo 10 de mayo de 2026

El Super 11 celebra cinco sorteos cada día. En cada uno de ellos se extraen 20 números, y los jugadores optan a premio según la cantidad de aciertos y la modalidad de apuesta seleccionada.

Super 11, sorteo 1

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 2

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 3

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 4

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

Super 11, sorteo 5

X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X, X y X

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* Resultados pendientes de publicación oficial.

Qué premios ofrece el Sueldazo de la ONCE

El Sueldazo del Fin de Semana es uno de los sorteos más populares de la ONCE. Su premio principal incluye una cantidad al contado y una paga mensual durante varios años. JuegosONCE lo anuncia como un premio de 300.000 euros al contado y 5.000 euros al mes.

Además del premio principal, existen premios adicionales y premios por terminaciones, lo que permite que más cupones puedan resultar premiados.

Cómo comprobar los resultados oficiales de la ONCE

Los resultados oficiales deben comprobarse siempre en JuegosONCE, en la app oficial o en los puntos de venta autorizados. La única lista válida para cobrar premios es la publicada por la ONCE.