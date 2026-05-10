El santoral católico celebra hoy, 11 de mayo, a Beato Domingo Iturrate, religioso trinitario, por su testimonio de vida consagrada. La conmemoración invita a conocer de cerca su entrega y la espiritualidad que transmitió.
Este lunes 11 de mayo forma parte del ritmo habitual del año litúrgico, con lecturas y celebraciones que mantienen presente la memoria de los santos. En la jornada destaca especialmente el Beato Domingo Iturrate, reconocido por su condición de religioso trinitario.
Beato Domingo Iturrate
El Beato Domingo Iturrate se inscribe en la tradición de los Trinitarios, una familia religiosa centrada en la devoción a la Santísima Trinidad y en el servicio según el carisma trinitario. Su biografía se entiende en continuidad con el estilo de vida propio de la orden: oración, vida comunitaria y fidelidad al camino de consagración.
Como religioso trinitario, su rasgo más significativo es el compromiso personal con la vida consagrada vivida con espíritu de disponibilidad. Más allá de las fechas concretas que puedan variar según fuentes, su importancia devocional se fundamenta en el testimonio que dejó entre los suyos y en la manera de sostener una espiritualidad enraizada en el misterio trinitario.
En el contexto del santoral, los beatos suelen recordarse por su coherencia entre fe y conducta. En el caso del Beato Domingo Iturrate, el foco se pone en su pertenencia a una congregación religiosa y en cómo plasmó el carisma recibido en la vida cotidiana.
Hoy, al celebrarse el 11 de mayo, la memoria del Beato Domingo Iturrate ofrece un punto de referencia para quienes buscan aprender de figuras de vida interior y de trayectorias de entrega dentro de la Iglesia.
Otros santos que se celebran el 11 de mayo
- San Antimo de Roma: santo relacionado con la tradición romana y la santidad de los primeros siglos.
- San Evelio: mártir cuyo recuerdo se conserva en la liturgia de ese día.
- San Francisco de Jerónimo: figura de santidad vinculada a la vida cristiana y devocional.
- San Gangulfo de Varennes: santo asociado a Varennes, con memoria histórica en su región.
- San Gualterio de Esterp: santo con tradición de Esterp, recordado por su testimonio.
- San Ignacio de Láconi: santo con nombre conocido en la devoción popular, asociado a la experiencia religiosa en Láconi.
- San Iluminado de San Severino: monje recordado en esta fecha por su forma de vida monástica.
- San Iluminado: monje, con memoria litúrgica en el santoral del día.
- San Mamerto de Vienne: obispo de Vienne, reconocido por su ministerio pastoral.
- San Mateo Lê Van Gâm: mártir de origen vietnamita, recordado por su fidelidad.
- San Mayolo de Cluny: asociado a Cluny y a la tradición monástica medieval.
- San Mayulo de Bizacena: santo con memoria vinculada a Bizacena.
- San Mocio de Bizancio: santo con tradición en Bizancio, recordado en el santoral.
- Beato Gregorio Celli: beato con memoria litúrgica el 11 de mayo.
Devoción popular en el 11 de mayo
En las conmemoraciones de 11 de mayo suele mantenerse la costumbre de rezar por las vocaciones y por la fidelidad a los compromisos adquiridos en la vida cristiana. Con el Beato Domingo Iturrate como principal, muchos vinculan la oración de ese día con la espiritualidad trinitaria y con la idea de que la santidad se expresa en una vida ordenada, perseverante y comunitaria.
Además, es habitual consultar la memoria de los mártires, obispos y monjes que aparecen en el santoral del día —como San Evelio o San Mamerto de Vienne— para unir la oración personal a la intercesión de quienes sostuvieron su fe en circunstancias diversas.