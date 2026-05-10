Si hoy te toca repostar en Ceuta, estos precios te pueden ahorrar unos euros. Según el Ministerio para la Transición Ecológica (datos para lunes, 11 de mayo de 2026), se han revisado 10 estaciones y el promedio en la ciudad queda en torno a 1,495 €/L para la Gasolina 95, 1,526 €/L para la Gasolina 98 y 1,660 €/L para el Diésel. La diferencia entre los extremos también se nota: en Gasolina 95, por ejemplo, el mínimo marca 1,479 €/L frente a un máximo de 1,499 €/L.
Te dejamos, de forma clara, qué gasolineras aparecen como más baratas por tipo de combustible y, al final, cuáles son las más caras según el mismo informe.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.479€/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.479€/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.498€/L
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.498€/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.498€/L
Gasolina 98
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.519€/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.519€/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.528€/L
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.528€/L
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.528€/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.609€/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.609€/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.629€/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.678€/L
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.678€/L
Las más caras
Para que puedas comparar rápido, estas son las estaciones que figuran entre las más caras en el listado de Ceuta (según el mismo Ministerio para la Transición Ecológica).
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.499€/L (Gasolina 95)
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.499€/L (Gasolina 95)
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.499€/L (Gasolina 95)
Consejos
- Compara por combustible: las diferencias no son iguales en 95, 98 y Diésel; el “mejor precio” puede cambiar según lo que repostes.
- Ten en cuenta el destino: el ahorro por litro puede compensar solo si no te supone un desvío grande.
- Revisa el surtidor: confirma que estás en el tipo de gasolina correcto (95/98) o en Diésel antes de pagar.
- Planifica si puedes: si tu consumo lo permite, repostar en las franjas de menor precio suele ser la opción más rentable.
Fuente de los datos: Ministerio para la Transición Ecológica.