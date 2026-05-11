Este lunes 11 de mayo de 2026 llega con un clima astral que invita a ordenar prioridades: la Luna favorece la claridad emocional y Mercurio afina la comunicación. En el trabajo, el día premia a quien actúa con método; en el amor, pide sinceridad sin dramatizar.

Durante la jornada, cuida el ritmo: hay energía para avanzar, pero conviene no dispersarse. Las predicciones gratis de hoy se centran en tres frentes —salud, amor y trabajo— para que tomes decisiones con más seguridad.

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La iniciativa te sienta bien, pero hoy necesitas escuchar antes de responder. Un gesto oportuno puede cambiar el tono de una conversación.

Color: Rojo coral

Amor: Se abre una vía para hablar con calma y recuperar complicidad.

Salud: Atención al descanso: prioriza horas de sueño real.

Dinero: Buena lectura de oportunidades si comparas antes de decidir.

Número de la suerte: 7

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad es tu mejor aliado y hoy puedes consolidar acuerdos. Si pones límites, evitas desgaste innecesario.

Color: Verde esmeralda

Amor: Hay señales de mejora para quienes se tomaron su tiempo.

Salud: Beneficia la rutina suave: estiramientos y caminar.

Dinero: Revisar gastos hormiga te da margen para respirar.

Número de la suerte: 3

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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tu mente va rápida y hoy conviene canalizarla en una sola tarea principal. Te favorece expresar ideas con precisión.

Color: Amarillo mostaza

Amor: Conversación directa, sin rodeos, para avanzar en lo pendiente.

Salud: Cuidado con la tensión en cuello y hombros.

Dinero: Encuentra valor donde otros solo ven prisa.

Número de la suerte: 12

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

El día te pide proteger tu energía y no cargar con todo. Una llamada o mensaje llega con mejor respuesta de la esperada.

Color: Azul medianoche

Amor: Tacto emocional: lo que digas se sentirá más de lo que crees.

Salud: Hidratación y pausas breves para recuperar concentración.

Dinero: Evita compras impulsivas ligadas a emociones.

Número de la suerte: 5

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Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu carisma se nota, pero hoy brillas más cuando escuchas. En el trabajo, una propuesta tuya puede ganar terreno.

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Color: Dorado cálido

Amor: Buen momento para planear algo juntos, sin presiones.

Salud: Vigila el calor; refréscate y no te saltes comidas.

Dinero: Se activa la posibilidad de un extra si haces seguimiento.

Número de la suerte: 9

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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La claridad práctica te pone en ventaja. Ordenar documentos o revisar un plan te devuelve tranquilidad.

Color: Blanco roto

Amor: Pequeños detalles marcan el ritmo; sorprende con algo útil.

Salud: Buen día para rutinas de higiene postural.

Dinero: Ojo con “promos”: calcula el coste total.

Número de la suerte: 1

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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Hoy se negocia mejor que se discute. Si buscas consenso, el entorno se abre y fluye con más facilidad.

Color: Rosa empolvado

Amor: Se siente una oportunidad para reconciliar o reencontrarse.

Salud: Mantén el equilibrio: alterna actividad y descanso.

Dinero: Gestión inteligente de calendarios de pagos y cobros.

Número de la suerte: 6

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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tu intuición guía decisiones clave. Evita confrontaciones directas y elige conversaciones con intención.

Color: Negro granate

Amor: Profundidad sin amenazas: haz preguntas que abran corazón.

Salud: Cuida el estrés; respira, baja revoluciones y centra.

Dinero: Buen momento para cerrar un tema pendiente con rigor.

Número de la suerte: 14

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La jornada te anima a moverte y explorar. Si pones foco, conviertes ideas en resultados concretos.

Color: Azul cobalto

Amor: Ganas de aventura emocional; propone planes que ilusionen.

Salud: Ojo con excesos: mejor constancia que picos.

Dinero: La información es dinero: pregunta y compara con calma.

Número de la suerte: 8

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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

En el trabajo, el avance llega por constancia, no por prisa. Tu seriedad hoy inspira confianza.

Color: Marrón chocolate

Amor: Tensión controlada: muestra afecto sin escudarte en el “deber”.

Salud: Revisa postura y manos; los detalles evitan molestias.

Dinero: Los números cuadran si aplicas orden a tu estrategia.

Número de la suerte: 10

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Hoy tu creatividad encuentra salida si la bajas a tierra. Un mensaje breve puede solucionar un malentendido.

Color: Turquesa

Amor: Más libertad, menos suposiciones; pide lo que necesitas.

Salud: Benefician actividades que te saquen del modo automático.

Dinero: Buena jornada para renegociar o replantear ingresos.

Número de la suerte: 4

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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu sensibilidad está a flor de piel, pero conviene protegerte de la sobrecarga. La empatía suma si también pones límites.

Color: Lila

Amor: Se valora la ternura; habla con verdad y sin culpa.

Salud: Cuida digestiones y descanso nocturno para recuperar energía.

Dinero: Evita prometer gastos; mantén un colchón prudente.

Número de la suerte: 2

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Consejo astral para hoy

Con la energía del lunes, el mejor enfoque es uno: decide qué es prioritario y protege tu tiempo. En salud, suma pausas y rutina; en amor, elige una conversación honesta; y en trabajo, actúa con método. Así las predicciones gratis de hoy se traducen en decisiones claras.