Este lunes 11 de mayo de 2026 llega con un clima astral que invita a ordenar prioridades: la Luna favorece la claridad emocional y Mercurio afina la comunicación. En el trabajo, el día premia a quien actúa con método; en el amor, pide sinceridad sin dramatizar.
Durante la jornada, cuida el ritmo: hay energía para avanzar, pero conviene no dispersarse. Las predicciones gratis de hoy se centran en tres frentes —salud, amor y trabajo— para que tomes decisiones con más seguridad.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
La iniciativa te sienta bien, pero hoy necesitas escuchar antes de responder. Un gesto oportuno puede cambiar el tono de una conversación.
- Color: Rojo coral
- Amor: Se abre una vía para hablar con calma y recuperar complicidad.
- Salud: Atención al descanso: prioriza horas de sueño real.
- Dinero: Buena lectura de oportunidades si comparas antes de decidir.
- Número de la suerte: 7
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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
La estabilidad es tu mejor aliado y hoy puedes consolidar acuerdos. Si pones límites, evitas desgaste innecesario.
- Color: Verde esmeralda
- Amor: Hay señales de mejora para quienes se tomaron su tiempo.
- Salud: Beneficia la rutina suave: estiramientos y caminar.
- Dinero: Revisar gastos hormiga te da margen para respirar.
- Número de la suerte: 3
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Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Tu mente va rápida y hoy conviene canalizarla en una sola tarea principal. Te favorece expresar ideas con precisión.
- Color: Amarillo mostaza
- Amor: Conversación directa, sin rodeos, para avanzar en lo pendiente.
- Salud: Cuidado con la tensión en cuello y hombros.
- Dinero: Encuentra valor donde otros solo ven prisa.
- Número de la suerte: 12
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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
El día te pide proteger tu energía y no cargar con todo. Una llamada o mensaje llega con mejor respuesta de la esperada.
- Color: Azul medianoche
- Amor: Tacto emocional: lo que digas se sentirá más de lo que crees.
- Salud: Hidratación y pausas breves para recuperar concentración.
- Dinero: Evita compras impulsivas ligadas a emociones.
- Número de la suerte: 5
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Leo (23 de julio – 22 de agosto)
Tu carisma se nota, pero hoy brillas más cuando escuchas. En el trabajo, una propuesta tuya puede ganar terreno.
- Color: Dorado cálido
- Amor: Buen momento para planear algo juntos, sin presiones.
- Salud: Vigila el calor; refréscate y no te saltes comidas.
- Dinero: Se activa la posibilidad de un extra si haces seguimiento.
- Número de la suerte: 9
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Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
La claridad práctica te pone en ventaja. Ordenar documentos o revisar un plan te devuelve tranquilidad.
- Color: Blanco roto
- Amor: Pequeños detalles marcan el ritmo; sorprende con algo útil.
- Salud: Buen día para rutinas de higiene postural.
- Dinero: Ojo con “promos”: calcula el coste total.
- Número de la suerte: 1
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Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Hoy se negocia mejor que se discute. Si buscas consenso, el entorno se abre y fluye con más facilidad.
- Color: Rosa empolvado
- Amor: Se siente una oportunidad para reconciliar o reencontrarse.
- Salud: Mantén el equilibrio: alterna actividad y descanso.
- Dinero: Gestión inteligente de calendarios de pagos y cobros.
- Número de la suerte: 6
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Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Tu intuición guía decisiones clave. Evita confrontaciones directas y elige conversaciones con intención.
- Color: Negro granate
- Amor: Profundidad sin amenazas: haz preguntas que abran corazón.
- Salud: Cuida el estrés; respira, baja revoluciones y centra.
- Dinero: Buen momento para cerrar un tema pendiente con rigor.
- Número de la suerte: 14
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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
La jornada te anima a moverte y explorar. Si pones foco, conviertes ideas en resultados concretos.
- Color: Azul cobalto
- Amor: Ganas de aventura emocional; propone planes que ilusionen.
- Salud: Ojo con excesos: mejor constancia que picos.
- Dinero: La información es dinero: pregunta y compara con calma.
- Número de la suerte: 8
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Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
En el trabajo, el avance llega por constancia, no por prisa. Tu seriedad hoy inspira confianza.
- Color: Marrón chocolate
- Amor: Tensión controlada: muestra afecto sin escudarte en el “deber”.
- Salud: Revisa postura y manos; los detalles evitan molestias.
- Dinero: Los números cuadran si aplicas orden a tu estrategia.
- Número de la suerte: 10
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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Hoy tu creatividad encuentra salida si la bajas a tierra. Un mensaje breve puede solucionar un malentendido.
- Color: Turquesa
- Amor: Más libertad, menos suposiciones; pide lo que necesitas.
- Salud: Benefician actividades que te saquen del modo automático.
- Dinero: Buena jornada para renegociar o replantear ingresos.
- Número de la suerte: 4
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Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Tu sensibilidad está a flor de piel, pero conviene protegerte de la sobrecarga. La empatía suma si también pones límites.
- Color: Lila
- Amor: Se valora la ternura; habla con verdad y sin culpa.
- Salud: Cuida digestiones y descanso nocturno para recuperar energía.
- Dinero: Evita prometer gastos; mantén un colchón prudente.
- Número de la suerte: 2
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Consejo astral para hoy
Con la energía del lunes, el mejor enfoque es uno: decide qué es prioritario y protege tu tiempo. En salud, suma pausas y rutina; en amor, elige una conversación honesta; y en trabajo, actúa con método. Así las predicciones gratis de hoy se traducen en decisiones claras.