La combinación ganadora de la Bonoloto de este domingo ha correspondido a los números 3, 19, 28, 29, 30 y 48, con el 1 como reintegro

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este domingo, 10 de mayo de 2026, una nueva edición del sorteo de la Bonoloto, uno de los juegos de azar con mayor tradición y seguimiento en España. En la jornada de hoy, la fortuna ha señalado una combinación de seis cifras que determinará el reparto de los premios entre los participantes que hayan validado sus boletos para esta extracción.

Tras el sorteo realizado en el salón de Loterías, la combinación ganadora ha quedado configurada por los números 3, 19, 28, 29, 30 y 48. El azar ha completado el resultado con el número 47 como complementario y el 1 como reintegro, este último fundamental para la recuperación del importe apostado en el caso de los boletos que coincidan con dicha cifra.

Resultados y escrutinio de la Bonoloto

La extracción de hoy domingo ha arrojado los siguientes resultados oficiales:

Combinación ganadora: 3, 19, 28, 29, 30, 48

Número Complementario: 47

Reintegro: 1

El sorteo de la Bonoloto se rige por un sistema de extracción de seis bolas de un bombo que contiene 49 números. A estas se añade una séptima bola correspondiente al número complementario, destinado a elevar la cuantía del premio para aquellos acertantes de cinco números de la combinación principal. Finalmente, el reintegro se extrae de un bombo independiente con números del 0 al 9.

Participación y gestión de premios

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Los ciudadanos que han participado en el sorteo de este 10 de mayo pueden realizar la comprobación de sus resguardos a través de los canales oficiales. La normativa vigente en España establece que los premios pueden ser gestionados a partir del día siguiente a la celebración del sorteo. Aquellos cuya cuantía sea inferior a los 2.000 euros podrán hacerse efectivos en cualquier administración de la red de Loterías y Apuestas del Estado. Por el contrario, los premios de importe igual o superior deberán tramitarse a través de las entidades bancarias debidamente autorizadas.

Es conveniente recordar que todos los boletos de lotería cuentan con un plazo de caducidad para la reclamación de los importes premiados, por lo que se recomienda a los participantes realizar la comprobación de sus números a la mayor brevedad posible para evitar la pérdida del derecho al cobro.