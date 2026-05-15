El organismo arbitral obliga a los socialistas a modificar sus llamadas automáticas al considerar que la frase inicial induce a confusión y puede engañar a los ciudadanos, especialmente a los mayores.

SEVILLA – La Junta Electoral de Andalucía ha dictaminado que el PSOE-A debe modificar de forma inmediata su campaña de llamadas telefónicas electorales. La resolución se produce tras las quejas por una estrategia de propaganda que comenzaba simulando ser una comunicación oficial del servicio de salud para, seguidamente, lanzar una crítica política contra la gestión sanitaria del Partido Popular.

Una «cita médica» que era un mitin

La polémica surgió a raíz de miles de llamadas automáticas recibidas por ciudadanos andaluces en los últimos días. Al descolgar, una voz femenina con acento andaluz comenzaba la locución con la frase: “Buenas, le llamo por su próxima cita médica”.

Tras esta introducción, que captaba la atención inmediata del receptor, el mensaje giraba bruscamente hacia el contenido electoral: “Informarle que el PP de Moreno Bonilla está privatizando y abandonando la sanidad pública”, continuaba la grabación antes de solicitar el voto para la candidatura encabezada por María Jesús Montero.

El fallo de la Junta Electoral

La Junta Electoral ha estimado parcialmente la denuncia de un ciudadano particular, concluyendo que el uso de esa frase inicial “induce a confusión”. Según el organismo, el receptor puede pensar legítimamente que se trata de una comunicación real del Servicio Andaluz de Salud (SAS), lo que resulta especialmente sensible en un contexto donde muchas personas, sobre todo mayores, están pendientes de citas médicas reales.

Aunque la Junta permite que el PSOE continúe con su campaña de llamadas para criticar la gestión sanitaria, le prohíbe taxativamente utilizar cualquier fórmula que simule una comunicación administrativa o médica oficial. Por tanto, los socialistas han sido instados a suprimir la referencia a la «próxima cita médica» de sus mensajes.

Reacciones políticas

Desde el Partido Popular han calificado la estrategia de «campaña sucia» y «desleal», acusando al PSOE de jugar con la preocupación de los pacientes para arañar votos. Por su parte, el PSOE-A ha defendido que su intención era poner el foco en el «grave problema de las listas de espera», aunque han confirmado que acatarán la resolución y modificarán las locuciones para eliminar la frase cuestionada.

Este incidente se produce en la recta final de la campaña para las elecciones andaluzas del 17 de mayo, en las que la sanidad se ha convertido en el principal eje de confrontación entre los bloques de izquierda y derecha.