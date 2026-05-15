El líder del Partido Popular arropa al candidato a la reelección en Bailén, carga con dureza contra María Jesús Montero y advierte contra la confianza: «La diferencia de un voto es la diferencia entre estabilidad o lío».

BAILÉN (JAÉN) – En el tramo definitivo de la campaña electoral andaluza, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha desembarcado este jueves en la provincia de Jaén para lanzar un mensaje de movilización absoluta. Desde la plaza del Ayuntamiento de Bailén, Feijóo ha hecho una encendida defensa de la gestión de Juanma Moreno, elevando su gestión a nivel nacional: “Quiero para España el modelo andaluz”, ha proclamado ante los militantes, ligando el éxito de la región a los valores de «honestidad, estabilidad, reformas y entendimiento».

El acto político tuvo que trasladar su ubicación original desde Andújar hasta Bailén debido al trágico accidente de tráfico que costó la vida a dos vecinos de la primera localidad, motivo por el cual se decretaron dos días de luto oficial.

Alerta contra la abstención en las urnas

A las puertas de la votación del próximo domingo 17 de mayo, el líder de los populares ha querido frenar cualquier atisbo de euforia en sus filas. Pese a asegurar que el PP ha «ganado la campaña», ha insistido en que ahora queda lo más importante: «ganar las elecciones y hacerlo con contundencia».

“Que nadie se confíe, que nadie se quede sin votar”, ha enfatizado Feijóo, recordando que el domingo no contarán «las encuestas o las sensaciones», sino las papeletas reales dentro de las urnas. En este sentido, ha dibujado una frontera clara para el futuro de la comunidad autónoma: «La diferencia de un voto puede ser la diferencia entre estabilidad o lío, entre gestión o bloqueo, entre avanzar o retroceder».

Acompañado por la candidata del PP por Jaén, Catalina García, Feijóo ha desgranado los beneficios que, a su juicio, representa la papeleta de Juanma Moreno, asociándola directamente con mayores certezas familiares, crecimiento empresarial, oportunidades para los jóvenes y mejores servicios públicos.

Ofensiva frontal contra María Jesús Montero

El discurso del presidente del PP ha reservado sus dardos más afilados para la candidata del PSOE-A, María Jesús Montero. Feijóo ha afirmado con rotundidad que la ministra «no merece que la vote nadie en Andalucía», acusándola de actuar con «soberbia» y de haber «insultado a la Guardia Civil y a los andaluces» en sus últimas intervenciones públicas. Asimismo, ha ironizado con el compromiso de la candidata socialista, advirtiendo de que Montero se guarda su acta de diputada en Madrid para regresar a la política nacional al día siguiente de los comicios: «Yo os animo a darle un resultado que la haga volver».

El líder gallego también ha entrado al trapo en el principal debate de la campaña: la gestión sanitaria. Ha criticado que el PSOE intente abanderar la defensa de la sanidad pública cuando el Ejecutivo central «lleva diez meses con los médicos en huelga, provocando la anulación de 50.000 intervenciones al día solo en Andalucía».

Un pulso al sanchismo y al modelo de financiación

En clave nacional, Feijóo ha enmarcado las elecciones andaluzas como una oportunidad para frenar lo que denomina la «decadencia nacional» del PSOE, un partido que, según sus palabras, «tiene como líder a Sánchez y como referente moral a Zapatero». También ha reprochado a Montero que presuma de haber pertenecido a los gobiernos andaluces de la época de los ERE y de defender un modelo de financiación autonómica «a medida del separatismo que perjudica a Andalucía».

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Como contrapartida, el líder de la oposición se ha comprometido formalmente a garantizar una financiación justa para la región si llega a la Moncloa: «Empeño mi palabra en un Estado que no premie al que chantajea y castigue al que cumple, en una España de libres e iguales», ha zanjado.