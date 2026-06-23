El presentador del espacio de Antena 3 alteró el orden habitual del programa para analizar la resolución del Tribunal Supremo junto a María Dabán antes de recibir a Santiago Segura, José Mota, Leo Harlem y Josema Yuste

El plató de ‘El Hormiguero’ alteró de forma inesperada su estructura habitual en el arranque de la emisión de este lunes. El presentador del formato de Antena 3, Pablo Motos, tomó la decisión de modificar la escaleta previamente establecida con el objetivo de introducir una mesa de actualidad de última hora. Esta variación supuso el retraso en la entrada de los invitados de la noche, en una jornada marcada informativamente por la reciente notificación de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo contra el exministro José Luis Ábalos.

El espacio de entretenimiento e información de Antena 3 inició su andadura semanal con el tradicional baile del conductor valenciano junto a su equipo de colaboradores. No obstante, la dinámica habitual del arranque del programa se vio interrumpida de manera inmediata. En lugar de proceder a la recepción en el plató del plantel de invitados previstos para la noche —el cuarteto de humoristas integrado por Santiago Segura, José Mota, Leo Harlem y Josema Yuste—, el comunicador optó por dar un giro imprevisto al desarrollo de los contenidos.

Tras la finalización del primer bloque publicitario, el presentador de Antena 3 recordó a los espectadores que la emisión del lunes estaba reservada para homenajear el centenario del nacimiento de Luis Sánchez Polack, un compromiso que ya había sido anunciado de forma pública el pasado jueves. Por este motivo, la decisión de obviar provisionalmente la bienvenida de los humoristas y dirigirse de forma directa a la mesa de debate generó un notable desconcierto inicial en el plató.

En la zona derecha del escenario de ‘El Hormiguero’ aguardaba la periodista y colaboradora María Dabán, con quien se estructuró un análisis urgente en torno a la resolución judicial del Tribunal Supremo. Según la información detallada durante la intervención de la analista, el Alto Tribunal ha impuesto una condena de 24 años de prisión a José Luis Ábalos y de 19 años de cárcel a Koldo García, mientras que ha contemplado una reducción en la pena para Víctor de Aldama debido a su colaboración con los estamentos judiciales.

El propio Pablo Motos calificó de sorpresiva la resolución penal, incidiendo en la dureza de los castigos impuestos. En el desarrollo del debate, Dabán especificó que la pena dirigida a Aldama se ha fijado en 4 años y medio de prisión, eludiendo finalmente el ingreso efectivo en un centro penitenciario al haberse valorado su intermediación con la justicia. Ante la consulta formulada por el presentador sobre el tiempo de cumplimiento real que afrontará Ábalos respecto a la condena inicial de 24 años, la colaboradora estimó que la reclusión efectiva se situará en torno a los 15 años.

La mesa de actualidad improvisada concluyó tras un breve periodo de análisis sobre el porvenir carcelario del exministro. Pablo Motos cerró el bloque informativo agradeciendo la aportación de los datos de última hora, subrayando que la sentencia es el asunto de debate prioritario en la sociedad actual, antes de dar paso definitivo a las estrellas invitadas de la velada. Asimismo, el conductor del espacio remarcó que el seguimiento del caso continuará mañana en la tertulia habitual de los martes.