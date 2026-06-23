La plataforma especializada OneToro emitirá en directo el festejo de este martes, que cuenta con la participación de Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega ante reses de Santiago Domecq

La Plaza de Toros de Alicante se convierte este martes, 23 de junio, en uno de los grandes epicentros taurinos de la temporada nacional con la celebración de una de las citas más esperadas de su abono. Integrada en el programa oficial de las fiestas de Les Fogueres de Sant Joan, declaradas de Interés Turístico Internacional, la Feria de Hogueras de Alicante 2026 reúne a las principales figuras del escalafón en un ciclo que combina ganaderías de prestigio y un gran ambiente festivo, consolidándose como una referencia imprescindible del comienzo del verano taurino en el Mediterráneo.

La Feria Taurina de Alicante se desarrolla del 19 al 27 de junio de 2026, ofreciendo una programación estructurada en varios festejos que engloban corridas de toros, novilladas, rejones y espectáculos populares. La relevancia del ciclo alicantino suscita cada año un notable interés entre miles de aficionados de toda España, quienes buscan conocer al detalle los horarios, las combinaciones de los profesionales del toreo y las diferentes alternativas existentes para seguir el desarrollo de los festejos en directo.

Para la jornada de hoy, martes 23 de junio, el cartel anunciado presenta una terna de máximo atractivo para el espectador. Los diestros Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega serán los encargados de trenzar el paseíllo en el coso alicantino. Para la ocasión, se lidiará un encierro correspondiente a la ganadería de Santiago Domecq, en lo que se postula como uno de los acontecimientos taurinos más destacados del mes de junio.

Opciones de retransmisión en directo para la jornada de hoy

Los aficionados que se pregunten dónde ver la Feria de Hogueras de Alicante 2026 en directo disponen de una opción televisiva especializada para seguir la cobertura de este martes. La retransmisión de la corrida de toros correrá a cargo de OneToro, la plataforma especializada en contenidos taurinos que posee los derechos de emisión del ciclo. A través de este canal temático se podrá seguir de forma íntegra todo lo que acontezca en el ruedo de la Plaza de Toros de Alicante.

La conjunción de este cartel de figuras del toreo con el marco de las celebraciones tradicionales de San Juan sitúa a la Feria de Hogueras entre los acontecimientos taurinos más importantes del verano en el litoral mediterráneo. La cita de hoy, martes 23 de junio, supone un paso fundamental dentro del calendario de abono, garantizando el interés general de la afición tanto por la categoría de los toreros convocados como por el prestigio de los animales reseñados para el festejo.