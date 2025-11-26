

La constelación gastronómica malagueña brilla hoy con más fuerza. La guía Michelin ha incorporado un nuevo nombre a su exclusivo listado en la provincia: Palodú, el proyecto culinario de Cristina Cánovas y Diego Aguilar, que suma su primera estrella sin alterar el mapa de restaurantes malagueños ya reconocidos. La noticia se dio a conocer este martes durante la gala de presentación de la Guía Michelin España 2026, celebrada en el espacio Shrolin Andalucía, en la capital.

En total, la edición de este año ha otorgado 25 nuevas estrellas en territorio nacional, además de cinco nuevas distinciones de dos estrellas y la continuidad de los 16 locales que mantienen las tres. En Andalucía, además de Palodú, se estrenan Mare (Cádiz), Faralá (Granada), Recomiendo (Córdoba) y Ochando (Los Rosales, Sevilla).

Palodú: un proyecto de barrio convertido en alta cocina

El ascenso de Palodú es la historia de una evolución pausada, sólida y profundamente ligada al territorio. Tras sus inicios en un gastrobar del barrio de Teatinos, Cánovas y Aguilar dieron el salto al centro histórico en 2023, instalándose en la calle Sebastián Souvirón (7-9). Su propuesta —descrita como “una despensa libre y honesta al servicio de la creatividad”—, junto al cuidado trabajo de sala y sumillería, ha terminado coronándose con la ansiada estrella.

El restaurante ofrece actualmente dos menús degustación:

Menú Palodú (130 €; maridaje 75 €): un recorrido emocional y culinario que combina aperitivos como Gazpacho verde con yuzu kosho, principales como Lengua de vaca con tártara de kéfir o Salmonete con gazpachuelo y patata, y postres como Chocolate, azafrán y sal de naranja.

un recorrido emocional y culinario que combina aperitivos como Gazpacho verde con yuzu kosho, principales como Lengua de vaca con tártara de kéfir o Salmonete con gazpachuelo y patata, y postres como Chocolate, azafrán y sal de naranja. Menú Alcazul (110 €; maridaje 65 €): la versión más corta, con platos como Cristal de maíz, pollo y miso negro, Jurel con ajoblanco y codium, Cordero con apio bola e higo, y un dulce final protagonizado por el sorprendente Tomate con queso de cabra.

Blossom revalida su estrella tras renacer entre dificultades

Otra de las alegrías de la noche fue para Blossom, que mantiene la estrella obtenida en 2024. El restaurante dirigido por Emi Schobert ha superado un duro año marcado por un incendio que obligó a su cierre temporal. Su reapertura en la cuarta planta del palacio de la Aduana, sede del Museo de Málaga, ha supuesto un nuevo comienzo que ahora se ve recompensado.

Blossom ofrece dos experiencias:

Esencia (140 €): menú de nueve pases disponible solo en almuerzo.

menú de nueve pases disponible solo en almuerzo. Confluencia (220 €): una propuesta de 15 pases que fusiona productos, técnicas y culturas.

Kaleja y el arte del guiso siguen brillando

En pleno centro histórico, junto al Museo Picasso, Kaleja revalida la estrella que Dani Carnero consiguió en 2022. Con una cocina de raíces y técnica depurada, el restaurante ofrece un menú degustación de 130 euros con elaboraciones como Gazpacho de floja, Zurrapa de cabeza de pescado o Codorniz asada y frita. La segunda opción es un menú más libre, homenaje a uno de los locales del chef recientemente cerrado, con precios entre 85 y 95 euros.

La elegancia de José Carlos García continúa en Muelle Uno

El restaurante José Carlos García, emblema del puerto malagueño desde 2011, mantiene también su distinción Michelin. Con su cocina abierta al mar y su característico jardín vertical, el chef malagueño ofrece un menú de 159,50 euros y su experiencia más completa, José Carlos García, por 235,50 euros.