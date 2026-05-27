Un complicado percance sufrido por la concursante Ivonne Reyes durante la celebración de una prueba de recompensa ha obligado a la dirección de ‘Supervivientes 2026’ a cortar de forma rápida la señal con Honduras. La modelo y presentadora venezolana tuvo que ser evacuada de urgencia de la playa por el equipo médico del programa para ser trasladada a un centro hospitalario tras lastimarse una pierna. El futuro de la participante en el concurso de Telecinco permanece en el aire a la espera de un diagnóstico definitivo, cuya resolución oficial se dará a conocer de cara a la próxima emisión de este jueves.

El desarrollo de la última gala de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’ se vio alterado de forma drástica por un accidente en directo. Durante una de las pruebas de recompensa del formato, en la que los participantes debían completar un circuito por equipos en el mar, Ivonne Reyes sufrió una lesión que forzó la interrupción de la emisión desde la isla. La dinámica del juego exigía a los concursantes escalar una red vertical para posteriormente descender y continuar superando diversos obstáculos. Con el objetivo de arañar tiempo en el marcador, la mayoría de los robinsones optó por saltar directamente al agua desde la estructura.

La modelo y presentadora venezolana decidió seguir la misma estrategia y realizar el salto, una maniobra que entrañaba un nivel de riesgo elevado y que resultó en un lanzamiento temerario. Aunque el tiro de la cámara del programa no permitió observar con total precisión la caída ni evaluar las dimensiones exactas del impacto, Ivonne Reyes quedó completamente paralizada en el mar, emitiendo fuertes gritos y gimoteos de dolor mientras se aquejaba de una pierna.

Ante la gravedad de la situación, el equipo médico de ‘Supervivientes 2026’ se movilizó de urgencia en la misma playa de juegos para asistir a la concursante y proceder a su evacuación inmediata. Con la señal televisiva desde Honduras totalmente detenida, el presentador Ion Aramendi asumió el control absoluto de la gala desde el plató en España. La dirección del espacio televisivo se vio obligada a reorganizar la escaleta prevista, dando paso de manera anticipada a los vídeos que estaban programados para bloques posteriores mientras se resolvía la emergencia médica al otro lado del Atlántico.

Transcurridos unos minutos, la presentadora María Lamela conectó para actualizar el parte médico provisional de la evacuada, subrayando que la concursante se encontraba «en las mejores manos». Según la información facilitada por los facultativos destacados en el lugar, se confirmó el daño en la extremidad y la determinación de trasladar a la participante a un hospital para someterla a todas las pruebas clínicas pertinentes. «Seguiremos pendientes a los resultados de esas pruebas para saber si puede continuar en la aventura. Esperemos que sí», detalló la comunicadora. Por su parte, Ion Aramendi refrendó que se realizarán los exámenes necesarios para evaluar el estado de salud general de la presentadora y el alcance exacto de la lesión en su pierna.

La incertidumbre sobre la continuidad de la venezolana marcó el tramo final del programa. En el cierre de la emisión de ‘Supervivientes: Tierra de Nadie’, María Lamela recalcó que Ivonne Reyes permanecía ingresada en el centro hospitalario acompañada por el personal médico del concurso. Asimismo, la presentadora anunció que será este jueves cuando se conozca el dictamen médico oficial que estipule si la participante está en condiciones de retomar la aventura en Honduras o si, por el contrario, se verá obligada a abandonar el programa de forma definitiva.