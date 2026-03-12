La Ciudad Autónoma mantiene garantizada la atención farmacéutica durante las 24 horas a través de los tres turnos establecidos en el centro, campo exterior y horario nocturno.

Para este jueves, 12 de marzo de 2026, los ciudadanos que requieran medicación urgente o servicios de farmacia fuera del horario comercial ordinario podrán acudir a los siguientes puntos de atención:

Zona Centro

Farmacia HISPANIA Ubicación: Calle Alcalde Fructuoso Miaja Sánchez, 4. Horario: Turno diurno (09:00 a 23:00 horas).



Campo Exterior

Farmacia PÉREZ RUBIO Ubicación: Avenida San Juan de Dios, 7. Horario: Turno diurno (09:00 a 23:00 horas).



Turno de Noche