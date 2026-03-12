La Ciudad Autónoma mantiene garantizada la atención farmacéutica durante las 24 horas a través de los tres turnos establecidos en el centro, campo exterior y horario nocturno.
Para este jueves, 12 de marzo de 2026, los ciudadanos que requieran medicación urgente o servicios de farmacia fuera del horario comercial ordinario podrán acudir a los siguientes puntos de atención:
Zona Centro
- Farmacia HISPANIA
- Ubicación: Calle Alcalde Fructuoso Miaja Sánchez, 4.
- Horario: Turno diurno (09:00 a 23:00 horas).
Campo Exterior
- Farmacia PÉREZ RUBIO
- Ubicación: Avenida San Juan de Dios, 7.
- Horario: Turno diurno (09:00 a 23:00 horas).
Turno de Noche
- Farmacia PUYA C.B.
- Ubicación: Calle Teniente Coronel Gautier, 12.
- Horario: Desde las 23:00 horas de hoy hasta las 09:00 horas de mañana viernes.