El FC Barcelona retoma la competición oficial con una cita de gran relevancia: el partido de ida de las semifinales de la Copa de la Reina. El conjunto azulgrana se desplaza este jueves, 12 de marzo, hasta el estadio Municipal de Palamós para medirse al Badalona Women en un derbi catalán que promete máxima intensidad y que servirá para definir el primer paso hacia la gran final del torneo.

El equipo entrenado por Pere Romeu vuelve al terreno de juego tras un parón de casi dos semanas, consciente de que afronta un tramo decisivo de la temporada. Pese a las dudas expresadas por el técnico sobre el uso de césped artificial —al que calificó de poco óptimo para el espectáculo y el rendimiento de las jugadoras—, Romeu ha dejado claro que el equipo no busca excusas y que su objetivo es recuperar el ritmo competitivo de inmediato para encarrilar la eliminatoria.

El reto ante un Badalona sólido

El Badalona Women llega a esta semifinal con la moral por las nubes tras haber eliminado a la Real Sociedad en cuartos de final, gracias a un tanto de Itziar Pinillos en la prórroga. El conjunto local, que ocupa la octava posición en la Liga F, se ha consolidado como un equipo rocoso, con un sistema defensivo agresivo y una notable capacidad para la transición ofensiva. Con figuras como Chamorro, su máxima goleadora, el equipo buscará dar la sorpresa en casa aprovechando su presión alta.

Gestión de cargas en las filas azulgranas

Ante la exigencia física y mental del calendario, Pere Romeu ha avanzado la necesidad de gestionar los minutos de aquellas futbolistas que regresan con una carga considerable tras el parón internacional, como Caroline Graham Hansen o Ewa Pajor. El técnico no descarta recurrir a jugadoras del filial para mantener el nivel de intensidad requerido, dado que el Barça se enfrenta a un bloque muy trabajado tácticamente.

Información del partido y retransmisión

• Fecha: Jueves, 12 de marzo de 2026.

• Horario: 21:00 horas.

• Lugar: Municipal de Palamós.

• Televisión: El encuentro podrá seguirse en abierto a través de Teledeporte, en la plataforma RTVE Play y, en el ámbito de Catalunya, a través de TV3.

Alineaciones probables

• Badalona Women: Valenzuela; Pinillos, Ana González, Carmona, Majarín, Uribe; Llompart, Julve, Navarro; Chamorro, Banini.

• FC Barcelona: Gemma Font; Aïcha, Paredes, Torrejón, Carla Julià; Patri, Vicky, Kika; Graham, Pajor, Salma.

El Barcelona buscará imponer su estilo de juego y dominar la posesión, consciente de que un buen resultado en la ida es vital para afrontar con tranquilidad la vuelta y sellar el billete definitivo a la final copera.