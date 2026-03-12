La jornada de este miércoles en el Masters 1.000 de Indian Wells ha dejado un vuelco en el cuadro masculino con la dramática eliminación de Novak Djokovic a manos de Jack Draper. Mientras el serbio dice adiós al torneo estadounidense en un encuentro extenuante, Carlos Alcaraz mantiene su firme paso hacia el título tras sellar su clasificación a los cuartos de final con una nueva exhibición de solvencia.

Alcaraz mantiene el pulso y el invicto

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, sigue demostrando por qué es el hombre a batir en este inicio de temporada 2026. El tenista murciano ha ampliado su racha triunfal a 15-0 tras superar al noruego Casper Ruud en apenas una hora y media de juego, con un marcador final de 6-1 y 7-6(2).

La solidez de Alcaraz quedó patente al encadenar sus primeros 24 puntos con el primer saque, manteniendo una presión constante que le permitió no conceder ni una sola oportunidad de ruptura durante todo el enfrentamiento. En cuartos de final, el español se encontrará con un viejo conocido: el británico Cameron Norrie, quien llega tras vencer con claridad a Rinky Hijikata. Aunque el balance histórico favorece al murciano por 5-3, el precedente reciente invita a la cautela, ya que Norrie ha logrado imponerse en tres de sus últimos cinco duelos.

La caída de Djokovic frente a un Draper imperial

El torneo ha vivido su momento de mayor intensidad con el cara a cara entre Jack Draper y Novak Djokovic. El vigente campeón, el británico Draper, logró doblegar al serbio en un encuentro de 2 horas y 35 minutos que se resolvió con un ajustado 4-6, 6-4 y 7-5(5). Este resultado supone un duro revés para Djokovic y catapulta al británico a unos cuartos de final donde le espera el ruso Daniil Medvedev, quien, por su parte, despachó con autoridad a Alex Michelsen por 6-2 y 6-4.

Swiatek y Rybakina dominan el cuadro femenino

En la competición femenina, Iga Swiatek continúa mostrándose intratable. La número dos del mundo y doble campeona en el desierto californiano no ha cedido ni un solo set en lo que va de competición tras arrasar a Karolina Muchova (6-2, 6-0). Su próxima rival será la ucraniana Elina Svitolina, quien avanzó tras el abandono de Katerina Siniakova.

Por el otro lado del cuadro, Elena Rybakina y Jessica Pegula protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados de los cuartos de final este jueves. La kazaja accedió a la ronda tras la retirada por lesión de Sonay Kartal, mientras que Pegula logró romper su racha negativa frente a Belinda Bencic, venciéndola por primera vez en cinco enfrentamientos.

Con el calendario comprimido, el torneo encara ahora su fase definitiva: este jueves se decidirán todos los cuartos de final, dando paso el viernes a las semifinales femeninas y el sábado a las masculinas, preparando el terreno para las grandes finales de este domingo.