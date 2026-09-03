El rector de la Universidad de Granada recibió el galardón en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea durante las fiestas patronales, dedicando la distinción a toda la comunidad universitaria.

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MELILLA. En el marco de las celebraciones patronales de la ciudad autónoma, el rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha sido distinguido oficialmente con el nombramiento de Melillense del Año 2026. El acto institucional tuvo lugar en el Salón Dorado del Palacio de la Asamblea de Melilla, donde estuvo acompañado por el vicerrector para los campus de Ceuta y Melilla, Planificación Estratégica y Comunicación, Salvador del Barrio.

El reconocimiento, concedido por el Consejo de Gobierno a propuesta del presidente melillense, Juan José Imbroda, pone en valor el constante compromiso del rector con el desarrollo académico, social y económico de la ciudad, así como su labor en favor de la consolidación de la presencia de la UGR en el territorio.

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Solidaridad con la «ciudad hermana» de Ceuta

Al tomar la palabra, el rector comenzó su discurso enviando un explícito mensaje de afecto hacia la ciudad autónoma de Ceuta:

«Quiero que mis primeras palabras en este acto sean para sumarme a ese abrazo colectivo que el pueblo de Melilla ha dado a la ciudad hermana de Ceuta. Como rector, como ciudadano melillense que me siento hoy y como ciudadano español, quiero transmitir ese apoyo y esa solidaridad a todas y a todos los ceutíes», manifestó Mercado.

Un premio compartido con la comunidad universitaria

A pesar del carácter individual de la distinción, Pedro Mercado remarcó que se trata de un honor que atañe a toda la institución y al trabajo acumulado durante décadas para arraigar la universidad en Melilla.

El rector expresó su agradecimiento al Consejo de Gobierno, a su presidente y al conjunto de la ciudadanía melillense por haber acogido a la universidad «con afecto, con exigencia y con confianza». Asimismo, hizo extensivo el galardón al personal docente e investigador, al personal de administración y servicios, y muy especialmente al colectivo estudiantil, a quienes definió como «la prueba más clara de que el futuro ya está aquí».

La UGR como motor estratégico de futuro

Durante su intervención, Mercado recordó la presencia casi centenaria de la Universidad de Granada en la ciudad autónoma, subrayando que la misión universitaria va más allá de la impartición de titulaciones. En este sentido, defendió que la UGR debe ejercer un papel protagonista en el desarrollo social y económico regional.

El rector apuntó también a la posición singular de Melilla como escenario idóneo para dar respuesta a retos globales como la convivencia intercultural, la movilidad humana, la innovación social, la cooperación internacional y la seguridad. Para afrontar estos desafíos, Mercado reafirmó la voluntad de la institución de continuar mejorando las infraestructuras, atraer talento e implantar nuevas titulaciones estratégicas en el Campus de Melilla de forma coordinada con la Ciudad Autónoma.

«Ser reconocido Melillense del Año es un inmenso honor. Ser melillense, simplemente, es un orgullo», concluyó el rector.