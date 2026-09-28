El Ejecutivo central vuelve a poner el foco en los arrendamientos temporales y de habitaciones con la vista puesta en limitar lo que considera una «vía de escape» de la Ley de Vivienda. En un contexto marcado por la fuerte tensión política sobre el acceso a la vivienda y la presión de sus socios parlamentarios, Moncloa busca impulsar un marco regulatorio de urgencia que obligue a justificar la causalidad de estos contratos e intente trasladar la oferta de vuelta al alquiler habitual de larga duración.

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La medida responde al trasvase masivo de inmuebles hacia la modalidad de temporada registrado tras la entrada en vigor de los topes de precios en las zonas tensionadas. Con este movimiento, el Gobierno pretende desmotivar el uso fraudulento de esta modalidad contractual y desactivar el malestar de formaciones como Sumar, Podemos o ERC.

Las claves de la regulación sobre el alquiler de temporada

Obligación de justificar la causa: Se exigirá al propietario acreditar documentalmente la temporalidad del contrato (estudios, trabajo con duración determinada o atención médica) para evitar que viviendas destinadas al arrendamiento habitual se encubran bajo contratos de temporada fuera del control de precios.

Se exigirá al propietario acreditar documentalmente la temporalidad del contrato (estudios, trabajo con duración determinada o atención médica) para evitar que viviendas destinadas al arrendamiento habitual se encubran bajo contratos de temporada fuera del control de precios. Freno a la huida del alquiler residencial: El Ministerio del área busca atajar la reducción de la oferta de larga estancia en grandes ciudades, donde miles de propietarios han migrado sus inmuebles hacia modalidades temporales para esquivar los topes a las rentas e índices de precios.

El Ministerio del área busca atajar la reducción de la oferta de larga estancia en grandes ciudades, donde miles de propietarios han migrado sus inmuebles hacia modalidades temporales para esquivar los topes a las rentas e índices de precios. Cargas de prueba e inspección: La normativa prevé otorgar un papel determinante al registro único de arrendamientos no permanentes, obligando a vincular la validez del contrato a causas concretas y abriendo la puerta a sanciones ante posibles fraudes de ley.

La normativa prevé otorgar un papel determinante al registro único de arrendamientos no permanentes, obligando a vincular la validez del contrato a causas concretas y abriendo la puerta a sanciones ante posibles fraudes de ley. Equilibrio y presión parlamentaria: El texto se perfila en medio de un tenso debate con sus socios de investidura, quienes exigen equiparar de forma automática los derechos de los inquilinos de temporada a los de vivienda habitual para evitar resquicios legales.

Con este nuevo giro regulatorio, el Gobierno busca frenar la distorsión del mercado en zonas con precios disparados mientras intenta sostener la frágil mayoría que respalda su política de vivienda.

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