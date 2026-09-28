El alcalde de Tánger, Mounir Limouri, fue detenido este lunes en el aeropuerto Ibn Battouta de Tánger al regresar de España. La detención se produce en el marco de una investigación judicial sobre irregularidades electorales durante las legislativas del pasado 23 de septiembre.

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El caso se inició cuando la policía detuvo a una persona en flagrancia en un colegio electoral del barrio ‘Casa Barata’ de Tánger. Esta persona fue sorprendida manipulando votos a favor del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), al que pertenece Limouri. Observadores en el colegio electoral notaron que las papeletas estaban ordenadas de manera sospechosa, lo que llevó a sospechar que habían sido premarcadas.

Durante la jornada electoral, los servicios de seguridad detuvieron a un hombre con una bolsa que contenía cientos de papeletas premarcadas a favor del PAM. Este incidente desencadenó una investigación que ha resultado en el arresto de seis personas, incluyendo al alcalde de Tánger, los presidentes de dos mesas electorales y sus suplentes.

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Antes de su regreso a Marruecos, Limouri había viajado a España, donde permaneció incomunicado durante varias horas. Informó a medios marroquíes que su viaje fue por motivos de «negocios» y «turismo» y que regresaba a Tánger para presentarse ante las autoridades judiciales.

El Ministerio del Interior de Marruecos ha enviado una comisión central de inspección a Tánger para investigar las irregularidades electorales. Dependiendo de las conclusiones, se adoptarán medidas administrativas para determinar responsabilidades legales. Las elecciones, que dieron la victoria al PAM con 97 escaños, registraron una abstención del 62%, la más alta en 20 años.