La magistrada Beatriz Biedma, conocida por haber instruido la causa que llevó al banquillo al hermano de Pedro Sánchez, ha sido aceptada como acusación particular en la causa que investiga las cloacas del PSOE. El juez Santiago Pedraz, encargado del procedimiento en la Audiencia Nacional, ha aceptado su personación tras el aval de la Fiscalía Anticorrupción.

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Biedma alega haber sido víctima de una campaña de acoso destinada a desacreditarla profesionalmente y poner en riesgo su integridad física. Según las investigaciones de la Guardia Civil, esta campaña incluyó intentos de apartarla del caso mediante la colaboración con clanes de la droga en Badajoz.

El exjuez Luis Sáenz de Tejada, expulsado de la carrera judicial en 2019, intentó sin éxito personarse en la causa contra David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, con el objetivo de recusar a Biedma. La Audiencia Provincial de Badajoz denegó su solicitud, pero se descubrió que detrás de sus acciones estaban las cloacas del PSOE.

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La Guardia Civil ha revelado que Leire Díez, detenida en diciembre, contactó con Sáenz de Tejada a través de un empresario para intentar afectar la reputación de Biedma. Al no lograr su objetivo, se dirigieron a clanes de la droga, como «La Cesa» y «El gitano», que podrían tener cuentas pendientes con la juez.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que las acciones de Díez buscaban torpedear casos de corrupción que afectaban a Sánchez. Ha permitido que Biedma se persone por el delito de calumnias, aunque deja abierta la posibilidad de que lo haga por otros delitos como amenazas, dependiendo de la evolución de la instrucción.

El juez instructor ha citado a Biedma para el 8 de octubre, donde se evaluará su declaración y se decidirá sobre los posibles delitos de coacciones y trato degradante que denuncia.