WASHINGTON. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha arremetido nuevamente contra el Gobierno español durante una entrevista concedida al canal británico GB News. El mandatario estadounidense afirmó que «España será un país arruinado» y tildó de «muy triste de ver» la entrada masiva de migrantes registrada en la ciudad autónoma de Ceuta el pasado 30 de julio.

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Ataque al gasto militar y a la OTAN Trump vinculó sus duras críticas a la relación que mantiene con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, señalando desacuerdos en materia de defensa internacional. «Tengo problemas con España porque no se está comportando demasiado bien con respecto a la OTAN y no paga lo que debería pagar», declaró el líder republicano. Para el presidente norteamericano, la posición de Madrid es «terrible», argumentando que mientras otros aliados han aceptado incrementar su presupuesto militar, España «dice: ‘Yo no pago’».

Reacción a la crisis migratoria en Ceuta Al ser preguntado por los sucesos en la frontera hispano-marroquí, Trump se mostró sorprendido por la magnitud de los hechos. «Lo que está ocurriendo allí es muy triste de ver. Miles de personas irrumpiendo en masa en su país. Nunca he visto nada igual», manifestó el mandatario.

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Tensión bilateral y uso electoral en EE. UU. Las declaraciones se enmarcan en un contexto de persistente fricción entre Washington y Madrid. Las discrepancias sobre las cuotas de gasto en defensa se suman a la negativa del Gobierno español a autorizar el uso de sus bases militares para el reabastecimiento de cazas estadounidenses involucrados en el conflicto con Irán.

Asimismo, Trump ha incorporado las imágenes de la crisis de Ceuta a sus discursos de campaña electoral para las legislativas del próximo 3 de noviembre, utilizándolas como advertencia hacia el electorado sobre lo que, según sus palabras, ocurriría en la frontera estadounidense en caso de una victoria demócrata.