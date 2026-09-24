En su discurso ante la Asamblea General en Nueva York, el presidente del Gobierno pone a la ciudad autónoma como ejemplo frente al miedo y rechaza la tentación de buscar «atajos» que vulneren la legalidad.

Lee tambien: Sánchez defiende a Ceuta en la ONU como «ciudad española» y modelo de gestión frente al miedo y la ilegalidad

Nueva York / Ceuta — El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llevado este jueves la situación de Ceuta a la máxima tribuna internacional. Durante su intervención en el 81º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que la ciudad autónoma superará la crisis migratoria desencadenada tras la entrada masiva a finales de julio «manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos».

En un discurso volcado en la defensa del multilateralismo y la Agenda 2030 frente a corrientes «reaccionarias», Sánchez puso de relieve la actitud de la población ceutí para apelar a la respuesta ética de España ante la inmigración irregular, rechazando el uso del miedo como herramienta política.

Lee tambien: Pedro Sánchez responsabiliza a Marruecos por fallos en el control fronterizo durante la crisis migratoria de Ceuta

«En Ceuta, la desigualdad, la desesperación y la desinformación han alimentado una de las mayores crisis de migración irregular de los últimos años. Sé que, en momentos así, la tentación es elegir el atajo: ceder al miedo, convertir al migrante en enemigo y vulnerar la legalidad. Pero España no va a hacerlo. Y tampoco Ceuta.»

Elogio a la ciudadanía y rechazo a las soluciones extremas

El líder del Ejecutivo ensalzó el comportamiento de la sociedad ceutí durante las semanas posteriores a los acontecimientos de los días 30 y 31 de julio, asegurando que la respuesta de la autonomía demuestra que es posible afrontar un escenario complejo «sin renunciar a la decencia».

«Su ciudadanía está demostrando que se puede afrontar una crisis sin renunciar a la decencia, manteniendo la legalidad y respetando los derechos humanos. Y saldremos de ella más fuertes precisamente por eso. España no elige el camino más fácil, elige el camino más justo.»

Silencio ante el plenario sobre Marruecos tras sus declaraciones en la CNN

A pesar de citar explícitamente la crisis de Ceuta en su intervención en la ONU, Sánchez evitó hacer mención directa a Marruecos durante su discurso en el plenario. No obstante, horas antes, en una entrevista concedida a la cadena estadounidense CNN, el presidente sí admitió que el control fronterizo por parte de las autoridades marroquíes «falló» durante los eventos de julio, confirmando que el Ejecutivo central ha exigido a Rabat medidas e implicación para garantizar que no vuelva a repetirse un episodio similar.