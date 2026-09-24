Un artículo editorial reivindica que la defensa de la ciudad autonómica debe situarse por encima de las siglas políticas y valora el compromiso expresado en el Congreso por la ministra de Defensa.

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Ceuta — En un contexto de máxima exigencia hacia la gestión del Ejecutivo central, un artículo de opinión publicado por El Pueblo de Ceuta destaca la figura de la ministra de Defensa, Margarita Robles, por su aproximación y empatía hacia los ciudadanos ceutíes tras las intervenciones realizadas este miércoles en el Congreso de los Diputados.

El análisis parte de la premisa de que la defensa de Ceuta, de su españolidad, de su seguridad y de la tranquilidad de sus vecinos «no es de derechas ni de izquierdas», sino una cuestión de Estado que trasciende el interés partidista. Desde esa postura, el medio defiende la necesidad de mantener un criterio independiente que combine la crítica estricta hacia el Gobierno con el reconocimiento explícito cuando un representante público actúa con acierto y empatía.

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Reconocimiento a la cercanía y al papel de las Fuerzas Armadas

El texto subraya que, frente a discursos institucionales alejados de la realidad sobre el terreno, la titular de Defensa supo conectar con el sentir de la población al reconocer de forma abierta la preocupación y el miedo con los que convive la ciudad desde los sucesos de finales de julio. Asimismo, Robles puso en valor el despliegue de los miles de efectivos militares en la zona y reafirmó de manera categórica que Ceuta y Melilla son España y frontera europea.

La ministra concluyó su intervención en la Cámara Baja con una afirmación de fuerte calado simbólico para los residentes: «Yo también me siento caballa».

«No es cuestión de convertir a una ministra socialista en una heroína ni de regalarle una absolución política […]. Es justo reconocerlo. Porque cuando un responsable público entiende que detrás de una crisis hay personas, cuando escucha el miedo de una ciudad y cuando no esquiva la realidad, merece que se diga.»

Crítica firme sin caer en la trampa partidista

El editorial reitera que el reconocimiento hacia las palabras de Robles no altera la postura crítica respecto a la gestión global de la crisis migratoria ni rebaja las exigencias dirigidas al Gabinete de Pedro Sánchez, entre las que incluye la reclamación de responsabilidades y la agilización de las expulsiones.

No obstante, concluye que la honestidad periodística y el compromiso con la ciudad obligan a valorar las muestras de respaldo sincero hacia los ceutíes, independientemente del color político de quien las pronuncie: