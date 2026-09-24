El presidente de la Ciudad Autónoma afirma en Onda Cero que le consta que Miguel Ángel Pérez Triano trasladó a Interior toda la información previa a la crisis de julio y apunta a «Moncloa y la cumbre ministerial» por la falta de respuesta.

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Ceuta — El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Vivas, ha salido al paso de las voces que piden la dimisión del delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, tras los acontecimientos del pasado 30 de julio. En una entrevista concedida este jueves al programa Más de Uno de Onda Cero, conducido por Rafa Latorre, el líder del Ejecutivo local ha asegurado que le consta que el delegado «remitió la información a quien debía» en las horas previas a la entrada masiva de migrantes.

Cuestionado directamente sobre la responsabilidad y la continuidad de Pérez Triano al frente de la Delegación, Vivas ha descartado poner el foco en la figura del representante estatal en la ciudad autonómica, dirigiendo la exigencia de explicaciones hacia estamentos superiores del Gobierno de la Nación.

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«No me gusta resolver estas cuestiones con petición de dimisiones, pero esto no es responsabilidad del delegado del Gobierno. Me consta que todo lo que estaba recibiendo lo transmitía al Ministerio del Interior, y supongo yo, que de Interior a Moncloa.»

Exigencia de responsabilidades políticas a nivel nacional

Durante la emisión radiofónica, el presidente ceutí ha enfatizado la gravedad de la omisión de socorro institucional y estratégico que, a su juicio, sufrió la autonomía durante aquellas jornadas críticas. Vivas ha recordado que Ceuta figura dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional como una zona de «especial atención», catalogando la inacción gubernamental como un incumplimiento de los deberes fundamentales del Estado.

«Si resulta que no se ha cumplido con el mandamiento constitucional de defender la integridad territorial de España, si resulta que una ciudad que está incluida en la estrategia de seguridad nacional como de una especial atención se la ha dejado al borde del abismo, esto exige responsabilidades políticas, algo que es evidente.»

Con estas declaraciones, el jefe del Gobierno ceutí sitúa el debate político fuera del ámbito local y apunta de manera directa a la cúpula de los Ministerios de Interior y Presidencia por no haber desplegado los refuerzos preventivos necesarios pese a las advertencias transmitidas desde Ceuta.