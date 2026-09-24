El ministro y coordinador del Mando Único, Ángel Víctor Torres, cifra en hasta 200 los retornos diarios y confirma la tramitación acelerada de expedientes de devolución en la ciudad autónoma.

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Ceuta — Un total de 7.533 personas migrantes en situación irregular han regresado a Marruecos desde principios del mes de agosto. Así lo ha anunciado este jueves el ministro de Política Territorial y coordinador del Mando Único, Ángel Víctor Torres, tras presidir la reunión del Comité de Situación en la sede de la Delegación del Gobierno en Ceuta.

Del total de retornos contabilizados hasta la fecha, la abrumadora mayoría —7.099 personas— ha vuelto a su país de origen de forma voluntaria, mientras que 364 lo han hecho mediante la ejecución de expedientes de expulsión. Torres ha precisado que estos últimos corresponden a extranjeros que se encontraban en la ciudad con anterioridad a la entrada masiva de finales de julio, ya que el plazo legal para resolver los expedientes administrativos es de hasta 12 semanas. No obstante, ha destacado que el ritmo de incoación avanza rápidamente, «incubando entre un 30% y un 50% cada semana».

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Actualmente, el flujo de salidas hacia el país vecino se sitúa en un promedio constante de entre 150 y 200 personas al día.

Avances en la filiación de adultos y menores

En cuanto a la identificación de los migrantes, el ministro ha detallado que ya se han completado las labores de triaje e identificación de 2.742 adultos. En este sentido, ha recordado que a aquellos que rechazan solicitar protección internacional —como ocurrió el pasado lunes con 36 adultos— la Policía Nacional les abre de forma inmediata el correspondiente expediente de devolución.

En el ámbito de la infancia, las autoridades han registrado y filiado formalmente a 2.283 niños y adolescentes. Según las cifras expuestas, la capacidad operativa desplegada en la ciudad permite tramitar diariamente unos 105 expedientes de adultos y alrededor de 50 de menores.

Reivindicaciones históricas ante la Unión Europea

Aprovechando su comparecencia, Ángel Víctor Torres ha repasado los compromisos institucionales asumidos por el Ejecutivo central respecto al estatus internacional de las dos ciudades autónomas. El ministro ha confirmado que el Gobierno ya ha enviado la solicitud oficial para la incorporación de Ceuta y Melilla al Comité Europeo de las Regiones, asunto que será abordado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

De igual modo, Torres ha ratificado que se ha solicitado de manera formal la prórroga de la presencia del contingente de Frontex en Ceuta y la integración de la ciudad en la Unión Aduanera europea, calificando estas gestiones como «respuestas a reivindicaciones históricas» de la autonomía.