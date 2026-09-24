El nuevo recurso provisional en Playa de Benítez es uno de los emplazamientos contemplados bajo la declaración de interés para la seguridad nacional, mientras la Ciudad exige información y advierte de que acoger a miles de personas en campamentos es «imposible».

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Ceuta — El Gobierno de España ha comenzado las labores de acondicionamiento para poner a punto un nuevo dispositivo provisional de acogida en la conocida como ‘cuesta de Caballería’, en la barriada de Playa de Benítez. La medida busca dar cobijo a las más de 3.000 personas migrantes que continúan sin techo en la ciudad autonómica tras la entrada masiva de finales de julio.

El recurso, situado a menos de 500 metros de los asentamientos chabolistas de la zona, dispondrá de capacidad para albergar a entre 500 y 700 personas. Este espacio forma parte de las actuaciones habilitadas al amparo del Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, que declaró la situación de interés para la seguridad nacional en Ceuta. Además de Caballería, el plan estatal prevé la instalación de otros campamentos en la explanada del Guano (junto a la playa del Trampolín) y en la antigua instalación militar ‘Batería K-8’, en la pedanía de Benzú.

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Hasta el momento, el Ejecutivo central ha desplegado más de 6.000 plazas temporales y mantiene la meta anunciada por el presidente Pedro Sánchez de ampliar la capacidad asistencial hasta las 10.000 plazas.

La Ciudad reclama interlocución y propone alternativas alejadas de núcleos urbanos

La ejecución de las obras en Caballería coincide con las críticas formuladas por el Ejecutivo autonómico respecto a la falta de comunicación por parte del Estado. El portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha denunciado que la administración local lleva más de una semana sin recibir datos actualizados sobre los nuevos emplazamientos planificados por los ministerios.

Desde la Ciudad Autónoma se ha remitido al Ministerio del Interior una propuesta alternativa que abarca varias parcelas escalonadas en las inmediaciones de Piniers y junto al antiguo centro penitenciario. Según los informes técnicos locales, este conjunto de terrenos permitiría alojar a unas 2.000 personas en una ubicación alejada de barriadas residenciales y con acceso directo a la zona fronteriza del Tarajal.

Asimismo, la administración autonómica ha señalado que, de no emplearse dichas parcelas para adultos, solicitará su cesión para habilitar un recurso específico destinado a menores extranjeros no acompañados.

Advertencia sobre la capacidad de la ciudad

Durante su comparecencia, Ramírez valoró con escepticismo las estimaciones ofrecidas por el coordinador del Mando Único, Ángel Víctor Torres, quien situó en 18.000 la cifra de migrantes en la ciudad, advirtiendo sobre la insostenibilidad del modelo asistencial proyectado:

«Si lo que pretende el Gobierno es tener alojadas en Ceuta, en diferentes campamentos de un máximo de mil personas, a las 18.000 personas que dijo el ministro que podían quedar en la ciudad, eso es imposible.»

El portavoz local lamentó además que numerosos migrantes sumen más de 20 días en recintos provisionales sin que se hayan completado aún expedientes de expulsión, cuestionando la efectividad de la infraestructura de acogida para acelerar los retornos a Marruecos.