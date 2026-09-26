La gasolina 95 promedió 1.694 €/L en Ceuta el domingo, 27 de septiembre de 2026, según el muestreo del Ministerio para la Transición Ecológica sobre 10 estaciones.

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El rango observado para la gasolina 95 fue de 1.679 €/L (mín.) a 1.699 €/L (máx.). La gasolina 98 promedió 1.720 €/L y el gasóleo A alcanzó 1.739 €/L.

Para ponerlo en perspectiva: la diferencia máxima en gasolina 95 (0,020 €/L) supone unos 1,00 € en un depósito de 50 litros. En gasolina 98 la brecha máxima (0,030 €/L) equivale a 1,50 € por 50 litros; y en diésel (0,024 €/L) a 1,20 € por 50 litros.

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A continuación, las gasolineras analizadas y sus precios.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.679 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.679 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.694 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.694 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.698 €/L

Gasolina 98

SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.698 €/L

(AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.728 €/L

(AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.728 €/L

Diésel

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.724 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.724 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.729 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.729 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.748 €/L

Las más caras

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.699 €/L en gasolina 95

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): en DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.698 €/L en gasolina 95

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): en DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.698 €/L en gasolina 95

Los datos proceden del Ministerio para la Transición Ecológica (muestreo de domingo, 27 de septiembre de 2026).

Consejos

Si repostas con frecuencia en Ceuta, comparar precios entre estaciones puede reducir el gasto mensual: el ahorro por depósito, aunque pequeño, se acumula.

Además del precio por litro, valore la ubicación y la ruta habitual dentro de la ciudad autónoma para no añadir tiempo de desplazamiento al ahorro conseguido.

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