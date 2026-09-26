El precio medio de la luz para el domingo 27 de septiembre de 2026 es de 0,1387 €/kWh, según el Semáforo Selectra. La jornada deja un patrón claro: tramos con valores muy bajos que facilitan mover parte del consumo doméstico a horas concretas.

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En Ceuta, donde muchas rutinas se reparten entre casa y horarios laborales o escolares, la recomendación del día es sencilla: aprovechar las franjas más económicas y evitar la hora que marca el máximo. El propio semáforo del día se registra en VERDE, con una franja de ahorro bien definida y un pico al final de la tarde-noche.

Horas clave para ahorrar: la electricidad más barata y el momento a evitar

Según los datos del día, la hora más barata es de 15:00 a 16:00, con un precio de 0,0001 €/kWh. La hora más cara es de 20:00 a 21:00, con 0,2576 €/kWh. Entre medias, la franja más económica se concentra de 13:00 a 16:00 con 0,0002 €/kWh.

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Para el día a día, estos datos ayudan a planificar consumos como la lavadora o el lavavajillas hacia el tramo de 13:00 a 16:00. Y si en casa se usan hornos o se aprovecha para cocinar con antelación, conviene situar esas tareas dentro de las horas más ventajosas.

Evolución del precio por tramos: del inicio del día al pico de la noche

Madrugada y primera hora. En las primeras horas del día los precios se mantienen relativamente altos en comparación con el gran valle posterior: de 00:00 a 07:00 se observa un nivel por encima de los tramos más baratos. A partir de 09:00 comienza una bajada que abre la puerta a la franja de mínimos.

Mañana. La parte central de la mañana es especialmente favorable: desde 10:00 a 12:00 el precio cae con fuerza, y alcanza valores muy bajos durante 11:00-12:00 con 0,0005 €/kWh (según el listado horario). Es el arranque de la ventana de “casi gratis” que se prolonga después.

Tarde. La tarde es la etapa más rentable para consumir. Destaca el tramo 13:00 a 16:00, con precios que se sitúan en el nivel más bajo de la jornada, incluyendo la hora más barata de 15:00 a 16:00 (0,0001 €/kWh). Este bloque es el más adecuado para trasladar tareas intensivas de consumo.

Noche. Desde el final de la franja económica se aprecia un cambio: el precio sube de forma progresiva y culmina en el máximo de la noche, con 20:00 a 21:00 en 0,2576 €/kWh. Tras ese pico, la tarifa vuelve a bajar en los tramos posteriores (21:00-24:00), aunque sin recuperar los valores de la tarde.

Precio de la luz por horas (27/09/2026)

00:00 – 01:00: 0,2135 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,2074 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1984 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1926 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1883 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1854 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1866 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2047 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,1971 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1054 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,0178 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,0005 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0005 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0002 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0003 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0001 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0084 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0705 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,1827 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,2469 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2576 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2392 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2162 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2095 €/kWh

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