El precio medio en Ceuta del lunes, 28 de septiembre de 2026 es 1,694 €/l para gasolina 95, 1,720 €/l para gasolina 98 y 1,739 €/l para diésel, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica que recogen 10 estaciones de la ciudad.

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Si va a llenar el depósito, compare: en gasolina 95 el rango observado hoy va de 1.679 €/l a 1.699 €/l. La diferencia máxima es de 0,020 €/l, lo que supone aproximadamente 1,00 € al repostar 50 litros.

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

En gasolina 95, las ofertas más bajas son 1.679 €/l y 1.694 €/l.

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ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.679 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.679 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.694 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.694 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.698 €

Gasolina 98

Para gasolina 98, el precio mínimo identificado es 1.698 €/l, con varios establecimientos en torno a 1.709 €/l.

SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.698 €

(MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.728 €

(PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): DISA (VARADERO, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728 €

Diésel

En diésel, los precios más bajos de la muestra de hoy alcanzan 1.724 €/l.

CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.724 €

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.724 €

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.729 €

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.729 €

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.748 €

Las más caras

Las estaciones con los precios más altos en gasolina 95 de la muestra son:

MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.699 €

(AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.698 €

(AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): SHELL (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.698 €

Consejos

Compare precios antes de repostar: en la muestra de hoy la gasolina 95 oscila entre 1.679 €/l y 1.699 €/l .

y . Elija la estación según el combustible que use habitualmente y su ruta por la ciudad para aprovechar la diferencia de precio.

Consulte el listado del Ministerio para la Transición Ecológica, que se actualiza con regularidad y puede registrar cambios entre estaciones.

Este resumen se basa en la información del Ministerio para la Transición Ecológica para Ceuta correspondiente al lunes, 28 de septiembre de 2026.

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