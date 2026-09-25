El Ministerio para la Transición Ecológica publica este sábado, 26 de septiembre de 2026, los precios medios de carburantes en 10 estaciones de Ceuta: Gasolina 95 a 1.694 €/L; Gasolina 98 a 1.720 €/L; Diésel (Gasóleo A) a 1.739 €/L.
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En el listado del Ministerio se señalan las estaciones más baratas y las más caras; a continuación se recogen las primeras cinco por tipo de combustible detectadas hoy en Ceuta.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.679 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.679 €
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.694 €
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.694 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.698 €
Gasolina 98
- SHELL MUELLE DATO (AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.698 €
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.709 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.709 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.728 €
- DISA VARADERO (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, 10, Ceuta): 1.728 €
Diésel
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.724 €
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.724 €
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.729 €
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.729 €
- SHELL PUNTA ALMINA (AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.748 €
Las más caras
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta) — Gasolina 95: 1.699 €
- DISA PUERTO (AVENIDA CAÑONERO DATO, 10, Ceuta) — Gasolina 95: 1.698 €
- SHELL CATENA (AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta) — Gasolina 95: 1.698 €
Consejos
La horquilla de la Gasolina 95 en Ceuta hoy va de 1.679 € a 1.699 €/L, una diferencia de 0,020 €/L entre la más barata y la más cara según el listado del Ministerio.
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Para un depósito de 50 litros esa diferencia supone un ahorro de 1,00 € si se llena en la estación más barata frente a la más cara; para otros volúmenes, multiplique la diferencia por los litros que vaya a repostar.
Los precios pueden variar a lo largo del día y entre establecimientos; antes de repostar consulte la relación actualizada del Ministerio para la Transición Ecológica.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica.