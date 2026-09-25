El precio de la luz para hoy, sábado 26 de septiembre de 2026, se mantiene con una lectura general relativamente favorable si el consumo se ajusta a las franjas con menos coste. Según Semáforo Selectra (fuente), el precio medio de la jornada es de 0,1446 €/kWh, con un día que destaca por un tramo barato en la mañana y un pico más caro en la noche.

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La referencia para planificar en casa en Ceuta es clara: la hora más barata cae en 11:00-12:00 con 0,0097 €/kWh, mientras que la hora a evitar es 20:00-21:00, cuando el precio sube hasta 0,3021 €/kWh (fuentes: Semáforo Selectra y listado horario aportado).

Horas clave para ahorrar: la mañana marca el ritmo y la noche encarece

Si hoy quieres recortar la factura, la estrategia pasa por mover parte del consumo doméstico hacia el tramo más económico. En la jornada de hoy, la franja más económica es 11:00-14:00 con un precio de 0,0113 €/kWh (fuente: Semáforo Selectra). Es el momento más recomendable para poner lavadora o lavavajillas y, si el hábito lo permite, programar consumos que no requieran funcionar por la tarde.

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Hora más barata: 11:00-12:00 (0,0097 €/kWh).

(0,0097 €/kWh). Hora más cara: 20:00-21:00 (0,3021 €/kWh).

(0,3021 €/kWh). Franja más económica: 11:00-14:00 (0,0113 €/kWh).

Con estos precios, conviene también revisar cuándo se concentra el consumo en casa durante la noche. En Ceuta, donde las rutinas de cena y confort suelen coincidir con esa franja, la recomendación práctica es desplazar lo posible (horno, cargas programadas o picos de uso) fuera de 20:00-21:00 para evitar el tramo más caro.

Cómo evoluciona el precio por tramos: de la mañana barata a la noche más cara

Madrugada: los precios se mueven en niveles intermedios, con cifras que empiezan relativamente altas y van bajando hasta llegar al arranque de la mañana. Es un tramo en el que el consumo puede ser más caro que las horas centrales si no se ajusta.

Mañana: la jornada cambia de perfil. Tras un primer bloque que aún no es el más barato, el precio cae con fuerza hacia 10:00-11:00 y alcanza su mínimo en 11:00-12:00 (0,0097 €/kWh). A partir de ahí, se mantiene una continuidad de precios bajos en el tramo de la mañana, especialmente entre 11:00 y 14:00.

Tarde: desde el mediodía el precio se conserva en valores bajos, aunque con pequeñas oscilaciones hacia la tarde. A partir de 17:00-18:00 se aprecia un cambio de tendencia: el precio deja de ser tan favorable y empieza a alejarse de los mínimos.

Noche: es la parte más exigente del día. Entre 19:00-20:00 se observa el encarecimiento y el tramo culmina en la hora más cara, 20:00-21:00 (0,3021 €/kWh). Después, el precio baja respecto a ese pico, pero no vuelve a los niveles del mediodía.

Precio de la luz por horas

00:00 – 01:00: 0.2145 €/kWh

01:00 – 02:00: 0.1986 €/kWh

02:00 – 03:00: 0.1934 €/kWh

03:00 – 04:00: 0.1931 €/kWh

04:00 – 05:00: 0.194 €/kWh

05:00 – 06:00: 0.1945 €/kWh

06:00 – 07:00: 0.1972 €/kWh

07:00 – 08:00: 0.2313 €/kWh

08:00 – 09:00: 0.2359 €/kWh

09:00 – 10:00: 0.1666 €/kWh

10:00 – 11:00: 0.0515 €/kWh

11:00 – 12:00: 0.0097 €/kWh

12:00 – 13:00: 0.0118 €/kWh

13:00 – 14:00: 0.0124 €/kWh

14:00 – 15:00: 0.0126 €/kWh

15:00 – 16:00: 0.0123 €/kWh

16:00 – 17:00: 0.0115 €/kWh

17:00 – 18:00: 0.0267 €/kWh

18:00 – 19:00: 0.1576 €/kWh

19:00 – 20:00: 0.2628 €/kWh

20:00 – 21:00: 0.3021 €/kWh

21:00 – 22:00: 0.2747 €/kWh

22:00 – 23:00: 0.2293 €/kWh

23:00 – 24:00: 0.2169 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra, “Precio de la luz para hoy 26/09/2026”. Datos horarios facilitados en el listado aportado.

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