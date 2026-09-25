TD SYNNEX ha anunciado el nombramiento de Sergio de Mingo como nuevo Vicepresidente de Advanced Solutions para Iberia, con efectividad el próximo 1 de diciembre de 2026.

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‹ › Foto 1 de 2 Sergio de Mingo, nuevo Vicepresidente de Advanced Solutions en TD SYNNEX

Con más de 25 años de experiencia en el sector tecnológico, Sergio de Mingo ha desarrollado su carrera profesional en compañías como Microsoft, ServiceNow, Wolters Kluwer, Oracle y Accenture. Su conocimiento del mercado contribuirá al crecimiento de Advanced Solutions en España y Portugal.

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Sergio de Mingo relevará a Santiago Méndez, quien tras una carrera exitosa en la compañía, continuará como Executive Advisor.

El nuevo vicepresidente ha expresado su ilusión por liderar el área de Advanced Solutions en un momento de grandes oportunidades para el sector tecnológico, destacando la sólida posición de TD SYNNEX en el mercado.

Ambos directivos colaborarán hasta el 1 de diciembre para asegurar una transición fluida y el traspaso de responsabilidades.