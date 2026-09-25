El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha convocado una manifestación titulada «Ni una Maricarmen más» para mañana sábado a las 18:30 desde la Puerta del Sol.

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La convocatoria surge después del violento desahucio con el que Maricarmen fue expulsada de su hogar de toda la vida el pasado miércoles.

La manifestación tiene como objetivo exigir la aprobación inmediata, en el Consejo de Ministros del próximo martes, del Decreto Maricarmen, que incluye medidas clave para proteger a los inquilinos.

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Entre las medidas que se reclaman se encuentran la renovación automática de todos los contratos de alquiler a indefinidos, el fin de los desahucios sin alternativa habitacional, medidas antiestafas para inquilinas y la congelación de los precios actuales del alquiler.

Antes de la manifestación, la portavoza del Sindicato de Inquilinas, Alicia del Río, ofrecerá un canutazo a los medios de comunicación a las 18:00 en el mismo lugar.