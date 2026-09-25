El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC) ha solicitado la suspensión de los plazos del Impuesto sobre la Producción, los Servicios y la Importación (IPSI) para las pequeñas y medianas empresas (PYMES) y los autónomos en Ceuta durante el último semestre de 2026.

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La formación localista ha criticado las medidas económicas y fiscales que han sido aprobadas por el Gobierno del Estado, considerándolas «insuficientes» para hacer frente a las actuales circunstancias económicas que afectan al tejido productivo de la ciudad.

El MDyC argumenta que la situación se ha visto agravada por la entrada masiva de personas migrantes, lo que añade una presión adicional a los recursos y a la capacidad de gestión de las empresas locales.

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A través de esta solicitud, el MDyC busca aliviar la carga fiscal que soportan los autónomos y las PYMES ceutíes, que están luchando por mantenerse a flote en un entorno económico complicado.

Las propuestas del MDyC se orientan a generar un marco más favorable para el desarrollo económico en Ceuta, apelando a la necesidad de medidas más efectivas que apoyen la actividad empresarial en la ciudad.

Por su parte, la formación espera una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad para atender sus demandas y proporcionar un respiro a los sectores más afectados.