El precio medio de la luz para el martes 29 de septiembre de 2026 se sitúa en 0,1859 €/kWh, según el análisis de Semáforo Selectra. La jornada combina tramos muy baratos con un tramo caro al final del día, por lo que conviene ajustar los consumos domésticos a las franjas recomendables.

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De acuerdo con la fuente, el horario más barato es entre 14:00 y 15:00 con 0,0252 €/kWh. En el lado contrario, la hora a evitar es 20:00 a 21:00, cuando el precio alcanza 0,3431 €/kWh. El semáforo para la fecha es AMARILLO.

Horas clave para ahorrar en Ceuta: barato al mediodía y ojo con la noche

Si en Ceuta quieres reducir el coste, la prioridad es concentrar el consumo en las franjas más favorables. La mejor ventana del día, según la fuente, es 14:00-15:00 (0,0252 €/kWh). Además, la franja más económica se mantiene en 14:00-17:00, con precios muy contenidos (según el Semáforo, alrededor de 0,0259 €/kWh).

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En cambio, la recomendación es evitar el tramo de 20:00-21:00, que es el más caro del día (0,3431 €/kWh). Para la vida diaria, esto se traduce en planificar tareas intensivas —como lavadora o lavavajillas— y otros consumos programables para la tarde, en lugar de moverlos al final de la jornada.

Así se mueve el precio a lo largo del día: madrugada, mañana, tarde y noche

Madrugada: el precio parte con valores moderados y va bajando de forma progresiva. En los primeros tramos se observan cifras por encima de los mínimos del día, con referencia en el arranque de 00:00-01:00 en 0,2262 €/kWh y una tendencia a la baja hasta acercarse a la zona de 0,1749 €/kWh hacia las 04:00-05:00.

Mañana: tras un tramo con precios relativamente altos en la franja de 07:00-08:00 (0,2612 €/kWh), el coste cae con claridad a partir de mediodía a las horas previas al cambio de tendencia. El descenso se aprecia especialmente desde 11:00-12:00 (0,1109 €/kWh) hasta 13:00-14:00 (0,0947 €/kWh).

Tarde: aquí está el punto fuerte del día. La electricidad baja hasta el mínimo en 14:00-15:00 (0,0252 €/kWh) y se mantiene en niveles muy bajos en el tramo siguiente. De hecho, el periodo 14:00-17:00 concentra la franja más económica del día, ideal para programar consumos como lavadora, lavavajillas u horno si su uso se ajusta a esa ventana.

Noche: después de las franjas baratas, el precio sube con fuerza conforme avanza la noche. El cambio es visible a partir de 17:00-18:00 (0,0809 €/kWh) y se acelera hacia el tramo final, culminando en el pico de 20:00-21:00 (0,3431 €/kWh), antes de volver a niveles más moderados al final del día.

Precio de la luz por horas este martes, 29 de septiembre de 2026

00:00 – 01:00: 0,2262 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,2152 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,2005 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1908 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1749 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1849 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,2129 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2612 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,284 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,2233 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,19 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1109 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0977 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0947 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0252 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,0258 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,0268 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,0809 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2368 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,327 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,3431 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,3129 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2214 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,1948 €/kWh

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