El Ministerio para la Transición Ecológica publica hoy, martes, 29 de septiembre de 2026, los precios de 10 estaciones en Ceuta: la Gasolina 95 presenta un promedio de 1.694 €/l con un rango de 1.679 €/l a 1.699 €/l.
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La Gasolina 98 registra un promedio de 1.720 €/l, y el Gasóleo A alcanza un promedio de 1.739 €/l (mín. 1.724 €/l; máx. 1.749 €/l), según el Ministerio.
Las estaciones analizadas se ubican en puntos como Muelle Alfau, Avenida Martínez Catena y Muelle Dato; el informe del Ministerio recoge las variaciones por punto de venta. La diferencia de 0.020 €/l entre el mínimo y el máximo de Gasolina 95 supone 1.00 € en un depósito de 50 litros. Estos márgenes cortos pueden resultar relevantes para conductores habituales y flotas locales.
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Las gasolineras más baratas hoy
Listado elaborado con los precios por tipo de carburante disponibles en Ceuta para esta fecha, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
Gasolina 95
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.679 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.679 €/l
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.694 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.694 €/l
- SHELL (Muelle Dato, 8): 1.698 €/l
Gasolina 98
- SHELL (Muelle Dato, 8): 1.698 €/l
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.709 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.709 €/l
- SHELL (Avenida Martínez Catena, 6): 1.728 €/l
- SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.728 €/l
Diésel
- CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.724 €/l
- CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.724 €/l
- ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.729 €/l
- ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.729 €/l
- SHELL (Muelle Dato, 8): 1.748 €/l
Las más caras
Según el Ministerio, los precios más elevados entre las estaciones consultadas hoy corresponden a la Gasolina 95:
- MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.699 €/l
- DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.698 €/l
- DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.698 €/l
Consejos
- Compara por litro: pequeñas diferencias por litro pueden acumularse en repostajes frecuentes.
- Consulta el tipo de carburante: los rangos y promedios varían entre Gasolina 95, Gasolina 98 y Gasóleo A, según el Ministerio.
- Revisa la ubicación dentro de Ceuta antes de repostar: los precios publicados corresponden a estaciones repartidas por Muelle Alfau, Avenida Martínez Catena, Muelle Dato y otras vías.
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos de precios en Ceuta del martes, 29 de septiembre de 2026).