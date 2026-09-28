El Ministerio para la Transición Ecológica publica hoy, martes, 29 de septiembre de 2026, los precios de 10 estaciones en Ceuta: la Gasolina 95 presenta un promedio de 1.694 €/l con un rango de 1.679 €/l a 1.699 €/l.

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La Gasolina 98 registra un promedio de 1.720 €/l, y el Gasóleo A alcanza un promedio de 1.739 €/l (mín. 1.724 €/l; máx. 1.749 €/l), según el Ministerio.

Las estaciones analizadas se ubican en puntos como Muelle Alfau, Avenida Martínez Catena y Muelle Dato; el informe del Ministerio recoge las variaciones por punto de venta. La diferencia de 0.020 €/l entre el mínimo y el máximo de Gasolina 95 supone 1.00 € en un depósito de 50 litros. Estos márgenes cortos pueden resultar relevantes para conductores habituales y flotas locales.

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Las gasolineras más baratas hoy

Listado elaborado con los precios por tipo de carburante disponibles en Ceuta para esta fecha, según el Ministerio para la Transición Ecológica.

Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.679 €/l

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.679 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.694 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.694 €/l

(Avenida González Tablas, s/n): SHELL (Muelle Dato, 8): 1.698 €/l

Gasolina 98

SHELL (Muelle Dato, 8): 1.698 €/l

(Muelle Dato, 8): ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.709 €/l

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.709 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): SHELL (Avenida Martínez Catena, 6): 1.728 €/l

(Avenida Martínez Catena, 6): SHELL (Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.728 €/l

Diésel

CEPSA (Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): 1.724 €/l

(Avenida Martínez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo): CEPSA (Avenida González Tablas, s/n): 1.724 €/l

(Avenida González Tablas, s/n): ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.729 €/l

(Muelle Alfau, s/n): ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.729 €/l

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): SHELL (Muelle Dato, 8): 1.748 €/l

Las más caras

Según el Ministerio, los precios más elevados entre las estaciones consultadas hoy corresponden a la Gasolina 95:

MOEVE (Avenida Juan de Borbón, 27): 1.699 €/l

(Avenida Juan de Borbón, 27): DISA Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): 1.698 €/l

Puerto (Avenida Cañonero Dato, 10): DISA Varadero (Avenida Muelle Cañonero Dato, 10): 1.698 €/l

Consejos

Compara por litro : pequeñas diferencias por litro pueden acumularse en repostajes frecuentes.

: pequeñas diferencias por litro pueden acumularse en repostajes frecuentes. Consulta el tipo de carburante : los rangos y promedios varían entre Gasolina 95, Gasolina 98 y Gasóleo A, según el Ministerio.

: los rangos y promedios varían entre Gasolina 95, Gasolina 98 y Gasóleo A, según el Ministerio. Revisa la ubicación dentro de Ceuta antes de repostar: los precios publicados corresponden a estaciones repartidas por Muelle Alfau, Avenida Martínez Catena, Muelle Dato y otras vías.

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos de precios en Ceuta del martes, 29 de septiembre de 2026).

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