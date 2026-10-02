El precio de la luz para el sábado 3 de octubre de 2026 vuelve a marcar una referencia de jornada con semáforo AMARILLO, según datos de Semáforo Selectra. El precio medio del día se sitúa en 0,1694 €/kWh.

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La señal útil para los hogares de Ceuta es clara: hay tramos con tarifas muy bajas y un pico más caro en la noche. Planificar el consumo para las horas más favorables puede ayudar a reducir el coste de tareas como la lavadora o el uso del lavavajillas, evitando los momentos de mayor precio.

Horas clave para ahorrar: franja más económica, hora más barata y el tramo a evitar

Con el semáforo AMARILLO, la mejor oportunidad de la jornada llega en la franja más económica: 12:00 – 15:00, con un precio de 0,0662 €/kWh, según Semáforo Selectra.

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Dentro de ese bloque, destaca la hora más barata: 13:00 – 14:00, con 0,0485 €/kWh. Es un buen momento para concentrar consumos que puedan programarse.

Por el lado contrario, el mayor coste del día se concentra en la hora más cara: 20:00 – 21:00, con 0,2682 €/kWh. Para controlar la factura, conviene evitar ese tramo si la actividad del hogar lo permite.

Evolución por tramos del día: madrugada a la mañana, tarde más amable y noche más cara

Madrugada: los precios se mueven en niveles moderados, con valores que parten de 0,1878 €/kWh en el primer tramo y bajan progresivamente hacia la madrugada. En los primeros compases del día no es el momento de mayor coste, pero tampoco el más eficiente.

Mañana: la tendencia mejora a medida que avanza la mañana. Tras un nivel aún contenido, el precio se reduce con claridad hacia el mediodía, preparando el periodo más ventajoso de la jornada.

Tarde: es el tramo más favorable. La franja más económica se concentra entre 12:00 y 15:00, con un punto especialmente bajo en 13:00 – 14:00. Esta es la ventana típica para programar consumos domésticos que se puedan mover sin afectar a la rutina.

Noche: el coste vuelve a subir. El encarecimiento se intensifica a partir de la franja de la tarde y alcanza el máximo en 20:00 – 21:00 (0,2682 €/kWh), por lo que, en Ceuta, es recomendable ajustar hábitos como el uso más intensivo de electrodomésticos en el horario que resulte compatible con el plan del día.

Precio de la luz por horas (sábado 3 de octubre de 2026)

00:00 – 01:00: 0,1878 €/kWh

01:00 – 02:00: 0,1731 €/kWh

02:00 – 03:00: 0,1661 €/kWh

03:00 – 04:00: 0,1619 €/kWh

04:00 – 05:00: 0,1587 €/kWh

05:00 – 06:00: 0,1629 €/kWh

06:00 – 07:00: 0,1818 €/kWh

07:00 – 08:00: 0,2141 €/kWh

08:00 – 09:00: 0,2013 €/kWh

09:00 – 10:00: 0,1893 €/kWh

10:00 – 11:00: 0,1626 €/kWh

11:00 – 12:00: 0,1301 €/kWh

12:00 – 13:00: 0,0884 €/kWh

13:00 – 14:00: 0,0485 €/kWh

14:00 – 15:00: 0,0616 €/kWh

15:00 – 16:00: 0,1014 €/kWh

16:00 – 17:00: 0,127 €/kWh

17:00 – 18:00: 0,1511 €/kWh

18:00 – 19:00: 0,2033 €/kWh

19:00 – 20:00: 0,252 €/kWh

20:00 – 21:00: 0,2682 €/kWh

21:00 – 22:00: 0,2466 €/kWh

22:00 – 23:00: 0,2218 €/kWh

23:00 – 24:00: 0,2049 €/kWh

Fuente: Semáforo Selectra (Precio de la luz para hoy 03/10/2026).

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