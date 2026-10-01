Gasolina 95 a 1.629 €/L, Gasolina 98 a 1.645 €/L y Diésel (Gasóleo A) a 1.741 €/L, según el Ministerio para la Transición Ecológica tras analizar 10 gasolineras de Ceuta para el viernes, 2 de octubre de 2026.
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El rango del día para la Gasolina 95 va de 1.604 €/L a 1.674 €/L. En Diésel el mínimo es 1.729 €/L y el máximo 1.749 €/L, según los datos oficiales.
Las gasolineras más baratas hoy
Gasolina 95
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.623 €/L
- SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.623 €/L
Gasolina 98
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.634 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.634 €/L
- SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.653 €/L
- SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.653 €/L
Diésel
- ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.729 €/L
- ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.729 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): 1.734 €/L
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.734 €/L
- SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.748 €/L
Las más caras
- CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): Gasolina 95 a 1.674 €/L
- CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S/N, Ceuta): Gasolina 95 a 1.674 €/L
- MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): Gasolina 95 a 1.624 €/L
Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica (datos de precios para Ceuta, viernes 2 de octubre de 2026).
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Consejos
Compare siempre el precio por litro del tipo de carburante que utiliza (95, 98 o diésel) antes de repostar y priorice las estaciones que ofrecen el menor precio para ese combustible concreto. Si repostas con frecuencia, pequeñas diferencias por litro pueden sumar, pero el ahorro depende de cuánta gasolina consuma y de la distancia extra que tenga que recorrer hasta la estación más barata. Consulte el listado oficial del Ministerio antes de salir: los precios se actualizan a lo largo del día y los datos publicados aquí son la referencia oficial. En Ceuta, donde los desplazamientos suelen ser cortos, el ahorro por elegir la gasolinera más barata podría no compensar el tiempo de desplazamiento.