La gasolina 95 promedia 1,619 €/L en Ceuta el sábado, 3 de octubre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica. El seguimiento incluye 10 estaciones de la ciudad.

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El rango observado para la gasolina 95 va de 1,604 a 1,624 €/L (diferencia de 0,020 €/L); en Diésel A el rango es de 1,729 a 1,749 €/L (diferencia de 0,020 €/L). Para gasolina 98, los precios consultados oscilan entre 1,623 y 1,653 €/L (diferencia de 0,030 €/L), datos que se extraen de los valores de estaciones incluidos más abajo. Para un depósito medio de 50 L, la variación máxima en gasolina 95 supone alrededor de 1,00 €; en gasolina 98, hasta 1,50 € (cálculo a partir de las diferencias por litro).

Las gasolineras más baratas hoy

Gasolina 95

Las estaciones con los precios más bajos en gasolina 95 en Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica, son:

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ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.604 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.604 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.623 €/L

(CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.623 €/L

Gasolina 98

En gasolina 98, las estaciones con los precios más económicos son las siguientes (Ministerio para la Transición Ecológica):

SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.623 €/L

(MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.634 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.634 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): SHELL (CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): 1.653 €/L

(CATENA, AVENIDA MARTINEZ CATENA, 6, Ceuta): SHELL (PUNTA ALMINA, AVENIDA MUELLE CAÑONERO DATO, S/N, Ceuta): 1.653 €/L

Diésel

Las tarifas más bajas en Diésel A registradas hoy son:

ON365 (MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): 1.729 €/L

(MUELLE ALFAU, S/N, Ceuta): ON365 (AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): 1.729 €/L

(AVENIDA TENIENTE GRAL MUSLERA, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.734 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.734 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): SHELL (MUELLE DATO, AVENIDA MUELLE DATO, 8, Ceuta): 1.748 €/L

Las más caras

Estas estaciones presentan los precios más altos en Gasolina 95, según el Ministerio para la Transición Ecológica:

CEPSA (AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): 1.624 €/L

(AVENIDA GONZALEZ TABLAS, S/N, Ceuta): CEPSA (AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): 1.624 €/L

(AVENIDA MARTINEZ CATENA S/N-FRENTE PLAYA DEL CHORRILLO, S,N, Ceuta): MOEVE (AVENIDA JUAN DE BORBON, 27, Ceuta): 1.624 €/L

Consejos prácticos

Al repostar en Ceuta conviene comparar por tipo de carburante: los precios de gasolina 95, gasolina 98 y Diésel A no siempre siguen el mismo patrón.

Fíjese en el precio por litro y calcule el impacto en su gasto mensual si reposta con frecuencia.

Valore el trayecto hasta la estación: la diferencia de precio puede compensar (o no) el desplazamiento dentro de la ciudad.

Los valores anteriores se basan en el seguimiento publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica para 10 estaciones en Ceuta, con datos correspondientes al sábado 3 de octubre de 2026.

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